- Joi, 30 mai, de la ora 16.30, in comuna Bradu va avea loc un concurs de tenis de picior. Intrecerea va fi organizata de reprezentantii Clubului Sportiv Real Bradu, sponsorizat de primaria Bradu. Pentru a va putea inscrie trebuie sa aveti domiciliul in comuna Bradu. Echipele vor fi compuse din 3 jucatori…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a dispus, vineri, sistarea lucrarilor pe santierul din comuna Stoina unde, joi, patru persoane au suferit un accident de munca, a declarat inspectorul sef al institutiei, George Romanescu, citat intr-un comunicat de presa. "ITM Gorj a dispus astazi (vineri…

- Primaria comunei Cotești, condusa de primarul PSD Dorel Bolovan, are in derulare mai multe proiecte de investiții in infrastructura. Un astfel de proiect este cel privind reabilitarea și asfaltarea a aproximativ 8 kilometri de drumuri locale, valoarea totala estimata a investiției fiind de 4,3 milioane…

- Incepand din aceasta luna au reinceput lucrarile incluse in proiectul „Captare și extindere rețea de apa in comuna Bucium”, dupa ce in toamna a fost introdusa conducta de alimentare cu apa pe lungimea de 3 km, ne-a declarat primarul comunei Bucium, Cornel Napau. Lucrarile sunt executate de o firma din…

- Cele mai proaste strazi din municipiul Bacau, Calea Barladului și Preungirea Bradului, au ajuns in sfarșit pe agenda Primariei Bacau. De ani de zile, cele doua artere distrug mașinile bacauanilor, in timp ce Primaria a gasit tot felul de explicații... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic – Investiții, informeaza cetațenii ca, incepand de miercuri, 13 martie a.c., se vor executa lucrari de reparații pe strada ELENA DOAMNA. Lucrarile vor fi executate de S.C. DELTA ACM’ 93 SA in baza contractului avand ca obiect “Delegarea…

- „Astazi (luni, 4 martie, n.r.) au fost reluate lucrarile pentru asfaltarea ultimelor 11 strazi de pamant din Buzau. Lucrarile au inceput cu strada Calmațui, unde a fost introdusa rețeaua de gaze in luna decembrie, și, datorita vremii nefavorabile, nu s-a putut interveni pe perioada iernii. Imaginile…

- Obiectivele proiectului: Prin proiect se urmaresc doua obiective specifice unul privind realizarea de lucrari de reabilitare și restaurare exterioara a cladirii monument istoric și celalalt privind promovarea cladirii monument istoric inclus in patrimoniul cultural al Municipiului Arad.…