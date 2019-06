Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de albaiulieni s-au așezat la coada, inca de miercuri dimineața, pentru a ”prinde” unul dintre noile locurile pe care le inchiriaza primaria. Atribuirea se va face doar joi, dupa cum a anunțat administrația locala, insa din cauza procedurii – ”primul venit, primul servit” – oamenii au ales sa se…

- Traditionalul eveniment BUBBLE PARADE 2019 care a fost programat pentru sambata 1 iunie in zona Cinema Dacia, ora 16.30 a fost amanat din cauza conditiilor meteorologice, a informat Primaria municipiului Alba Iulia intr-o postare pe facebook: ”Dragilor, soarele refuza sa ne zambeasca azi, deși toata…

- De saptamani bune, Cetatea Alba Carolina, șanțurile acesteia, parcurile din oraș, dar și orice petic verde existent din municipiu a fost napadit de buruieni. Motivul? Contractul cu firma care s-a ocupat pana acum de ingrijirea spațiului verde a expirat și pana in momentul de fața nu a avut cine sa cosmetizeze…

- Moneasa. Statiunea Moneasa a fost ocolita de turisti in mini-vacanta, avand cea mai slaba prezenta a vizitatorilor din ultimii ani. Asta din cauza conditiilor meteo, in zona fiind multe precipitatii in ultimele zile. Viceprimarul comunei Moneasa, Raul Groza, ne-a declarat ca au fost ocupate doar jumatate…

- Joi 11.04.2019, 30 de copii de la 15 gradinițe din județul Alba au participat la concursul de igiena, sanatate și prim-ajutor ”Mugurii Crucii Roșii”, organizat de Crucea Roșie, filiala Alba, in colaborare cu Gradinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunata”, DSP Alba, IȘJ Alba și Primaria municipiului…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza in data de 18 aprilie 2019, ora 12:00, in Piața Agroalimentara Dr. Constantin Hagea din Aiud licitație publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de vanzare destinate produselor agroalimentare Primaria municipiului Aiud organizeaza in data de 18 aprilie 2019,…

- Doua dintre cele mai mari probleme pe care le intampina studenții sau ceilalți timișoreni care locuiesc in apropierea Complexului Studențesc au fost surpinse cum nu se putea mai bine intr-o fotografie: locurile de parcare și gramezile de gunoi. Daca locurile de parcare sunt la mare cautare, fiind foarte…