- Liviu Varciu face dezvaluiri despre petrecerile-monstru de ziua lui. Vedeta de la Antena 1 ne-a povestit despre sumele cheltuite, despre numarul-record de invitați și despre cele mai trasnite cadouri primite. Concurentul de la “Asia Express” implinește 37 de ani peste cateva zile și e pe cale sa-și…

- Lora și Ionuț Ghenea au vorbit despre aventurile de care au avut parte in emisiunea „Asia Express”. Pe același subiect, Lora a raspuns și la afirmațiile facute la adresa ei de catre echipa Liviu Varciu – Andrei Ștefanescu, pe timpul emisiunii. „Varciu incontinuu se plange și barfește pe toata lumea.…

- Mircea N. Stoian arunca bomba și susține ca știe adevarul despre “Asia Express“. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal și și-a exprimat fara rețineri parerea atat despre emisiunea difuzata ae Antena, cat și despre personajele care iau parte la acest proiect și nu numai. “Acum doua zile,…

- Foștii mari fotbaliști ai lui Dinamo susțin la unison ca echipa "cainilor" a ajuns la punctul cel mai de jos din istorie și cer investiții serioase pentru a ieși din criza. Dupa ratarea play-off-ului, Dinamo a ratat acum doua zile și calificarea in semifinalele Cupei Romaniei. Odata cu eliminarea, "cainii"…

- Ediția ,,Asia Express" din seara aceasta a marcat ultima etapa a concurenților din Laos, cea de-a doua țara din maratonul de 5000 de kilometri. La capatul etapei Dorian Popa si mama lui au fost eliminati!

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Cele zece vedete ramase in competiția "Asia Express" fac echipa cu adversarul. Daca pana acum concurenții au luptat alaturi de cei dragi, aceasta reconfigurare ii scoate iar din zona de confort pe cei din aceasta cursa inedita.

- Luni seara, de la ora 20:00, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unei curse tensionate, caci cele zece vedete ramase in competiția "Asia Express" vor face echipa cu adversarul. Daca pana acum concurenții au luptat alaturi de cei dragi, aceasta reconfigurare ii va scoate iar din zona de confort…

- Fostul șef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a dezvaluit, duminica seara, la B1tv, ca a facut parte din asa zisul ”Stat Paralel”. Reamintim ca Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit zilele trecute la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit, relateaza Bloomberg.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE…

- Ingrijorarile Comisiei Europene cu privire la modificarile legislative referitoare la justitie si la combaterea coruptiei au atins, pe buna dreptate, cote maxime, sustine deputatul USR de Constanta, Ion Stelian.Frans Timmermans, Prim vicepresedintele Comisiei Europene va avea maine, 01.03.2018 o intrevedere…

- "Asia Express" n-a insemnat doar efort, adrenalina, tensiune și nervi intinși la maximum. Vedetele au simțit pe pielea lor ce inseamna traiul sarac, caci au intalnit familii pentru care mancarea era opționala, adesea.

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” continua in Laos. In cea de-a doua proba, Ana și Raluka pleaca la drum cu un "handicap", oferit fetelor de echipa Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu.

- Dorian Popa și mama sa nu iși mai vorbesc, la Asia Express. Prima parte din Drumul Dragonului, traseul de foc al experienței , a fost parcursa, insa itinerariul total de 5000 de kilometri este departe de a se fi terminat. Provocarea vedetelor continua in Laos incepand cu seara aceasta, iar pentru o…

- Situatia critica de pe DJ 109F, intre Poiana Blenchii si limita cu judetul Maramures, a determinat autoritatile sa inchida sectorul de drum pe durata nedeterminata. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta intrunit joi seara pentru a analiza efectele produse de fenomenul de reactivare a caderilor…

- Conflict la Asia Express intre Dorian Popa și Moroșeni. Totul a inceput, atunci cand Catalin Moroșanu a decis sa il trimita pe artist și pe mama lui, cu mașina greșita. Catalin Morosanu a vorbit in platoul „Xtra Night Show” despre competitia care i-a uimit pe toți. „Cand tu pui pe cineva spre eliminare,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a revenit joi in țara, din Japonia, la solicitarea premierului Viorica Dancila. Acesta urmeaza sa dea explicații cu privire la scandalul din justiție, in care este implicata Direcția Naționala Anticorupție. Premierul a anuntat ca ii va solicita ministrului Justitiei,…

- Competiția la Asia Express este din ce in ce mai apriga. De data aceasta, concurenții trebuie sa manance oua de rața cu embrionul in ele. Se numește balut și este mai exact un ou care a stat la clocit doua sau trei saptamani.

- Vedetele care au acceptat provocarea „Asia Express”, emisiune ce debuteaza in primavara 2018 pe Antena 1, se confrunta deja cu greutațile unui stil de viața cu care nu sunt obișnuiți, iar suma de 1 euro pe zi este doar una dintre provocarile acestui show.

- Fetița lui Liviu Varciu a cucerit internetul. De data asta, realizatorul tv a postat pe contul de socializare, o fotografie in care fetița lui doarme. Alaturi de poza, acesta a scris și un mesaj. „Liniștea mea!❤️❤️❤️” a scris acesta in drepul fotografiei, care i-a cucerit definitiv pe prietenii virtuali.…

- Au fost inregistrate doua noi decese din cauza gripei. Este vorba de doi barbati in varsta de 40, respectiv 50 de ani din județul Mures. “S-au inregistrat doua decese, din patru cazuri care ne-au fost confirmate. O persoana care a decedat in 31 ianuarie era din Sighișoara și avea o tulpina A H1N1, iar…

- Situatia din România, în atentia Euronews. Postul european de televiziune a realizat o radiografie amanuntita a motivelor care au scos mii de oameni în strada în urma cu doua saptamâni.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au slabit 15 kg la filmari, in Asia! Cei doi ne-au povestit prin ce aventuri extreme au trecut in Laos, Cambodgia, Vietnam și Thailanda, unde s-a turnat emisiunea “Asia Express”. Vedetele au facut foamea și setea, au dormit chiar și sub cerul liber, au calatorit in…

- Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) a comunicat joi ca numarul persoanelor care au cerut azil in Europa a scazut cu 43% in 2017 comparativ cu anul anterior, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Andrei Stefanescu a format alaturi de Liviu Varciu una dintre echipele ce au luat parte la cursa nebuna de la Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018. Filmarile s-au terminat, iar Andrei a ramas cu gandul tot pe taramuri exotice.

- Sorin Raducanu, fostul jucator al lui Dinamo in doua perioade diferite, face o serie de acuzații extrem de dure și spune ca a participat la blaturi pe vremea cand imbraca tricoul alb-roșu. "Dinamo mai aranja meciuri inainte, dar sa nu uitam ca și CSA Steaua facea asta. Eu am participat la foarte multe…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a anuntat ca va convoca cat mai repede un CEX pentru a lamuri situatia din interiorul partidului, informeaza Antena3.ro. Ministrul de Interne, Carmen Dan, si premierul Mihai Tudose sunt in momentul de fata in conflict deschis, un conflict in interiorul cabinetului generat…

- Agentul Eugen Stan avea o activitate "nesemnificativa", dar era protejat de seful sau direct, Rene Emanuel Vornicu, seful Serviciului Supraveghere Rutiera pentru Sectoarele 1, 2 si 6, ceea ce a provocat nemultumiri printre ceilalti politisti, potrivit unui raport al Inspectoratului General al Politiei…

- Andrei Ștefanescu a facut o declarație surprinzatoare despre Liviu Varciu dupa experiența Asia Express. Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul show-ului Asia Express, de la Antena 1 a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat…

- Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai așteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat mai bine de o luna și a presupus un tur prin patru țari- Laos,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat ca a ajuns la capatul rabdarii fata de SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat sanctiuni împotriva a patru generali venezueleni, activi sau în retragere.

- Situația actuala din Guvern este un fara precedent in Europa, iar Igor Dodon așteapta cuminte sa fie suspendat din funcție. La aceste concluzii a ajuns fostul vice-ministru al Mediului, Valeriu Munteanu.

- Norvegia se confrunta cu cea mai mare diferența intre prețurile locuințelor și costurile de inchiriere, dintre 20 de economii avansate analizate de agenția de rating Moody\\\'s Investors Service. Situația descrie o bula imobiliara, transmite Bloomberg.

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu sunt topiți de dorul copiilor. Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu incearca…

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu spun ca dorul de copii este cel mai greu de suportat si abia asteapta sa se intoarca acasa. Cei doi se afla in competitie cu alte 6 cupluri de vedete pentru a caștiga marele premiu de 30 de mii de euro.

- Un proiect pornit in 2007 a fost gata sa trimita in insolventa Primaria Boianu Mare in anul de gratie 2017. O situatie fara precedent. Obiectivul proiectului era asfaltarea strazilor din comuna, dar si construirea unui after school. La proiect au fost facute modificari tehnice. Aceste modificari…

- Traian Basescu s-a enervat din nou, in direct la TV. Fostul președinte a adus serie de jigniri grave la adresa jurnalistilor care se plaseaza de o parte sau de cealalta in privinta legilor justitiei.

- Alaturi de Rona Hartner, Brigitte Sfat, Șerban Copoț, Virgil Manescu, Liviu Varciu va avea o mulțime de sarcini in tabara lui nea Marin, unde 32 de copii ce provin din medii defavorizate vin pentru prima data in viața lor intr-o vacanța.

- Liviu Varciu, cel despre care nea Marin spune ca este ca și fiul sau, a trecut printr-o mulțime de peripeții in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1.