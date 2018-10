Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan, insarcinata a doua oara. Ne-a aratat ecografia! Andreea Balan si sotul ei, George Burcea, vor deveni parinti din nou in luna februarie a anului viitor. Artista este din nou insarcinata. Ca si in cazul primei sarcini, a tinut sa faca public anuntul abia in trimestrul al doilea, cand totul…

- Andreea Ibacka, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Cabral, le-a aratat tuturor fanilor ei de pe rețelele de socializare cate kilograme are. Andreea Ibacka este insarcinata . Bebelușul care urmeaza sa vina pe lume este primul copil al blondei și al doilea al partenerului ei de viața,…

- Fanii asistentei TV Elena Marin au tresarit de bucurie cand au auzit-o pe Andreea Balan spunand despre bruneta: “O viitoare mamica”. Dupa ore bune de suspans, s-a aflat și adevarul despre zvonul legat de sarcina asistentei lui Mihai Morar. Elena Marin este insarcinata!?! Asistenta lui Mihai Morar a…