Are o cariera in industria muzicala din Romania de 20 de ani. A cunoscut celebritatea odata cu trupa Andre, insa a reusit sa se mentina in topuri! Andreea Balan a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars in care a vorbit despre drumul spre succes, ambitie, sacrificii, dar si despre cum si-a regasit linistea!