- Real Madrid a izbutit sa innvga pentru prima oara dupa 56 de ani, in deplasare intr-o competitie europeana pe Juventus Torino intr-o competitie europeana. Scorul partidei Juventus – Real, disputata pe stadionul din Torino, in cadrul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor a fost 3-0 pentru oaspeti,…

- Scandalul prin care trece Facebook ne arata inca o data la ce amploare s-a ajuns cu urmarirea utilizatorilor pe internet. Daca citesti despre acest lucru si vezi exact ce date detin marile companii despre tine, pur si simpli te deprimi. Din...

- Desecretizarea protocolului dintre SRI și Parchetul General vine ca o confirmare a ceea ce ALDE a spus in ultimii ani in privința existenței statului paralel, a polului de putere nedemocratic creat in jurul colaborarii dintre SRI și procuratura. Demersul SRI e unul important pentru sanatatea democrației…

- Baiatul de 12 ani a vrut sa faca o gluma, sa sperie o vecina, si si-a pus streagul de gat, numai ca funia i s-a strans in jurul gatului copilul, scrie bzi.ro. Citeste si Tragedia in Dambovita. Un copil de o luna si jumatate si tatal lui au murit intoxicati Incidentul s-a petrecut, miercuri…

- Un roman de 17 ani a furat o masina in Elveția, la Berna, apoi a spart un baraj al politiei si a ajuns pana la urma intr-o prapastie. A scapat nevatamat. Baiatul, cunoscut cu antecedente de furt si violenta, a fost urmarit mai multti km in afara Bernei de exhipaje de politie, conducand haotic si cu…

- Reprezentantii fondurilor cinegetice din Gorj au demarat o actiune de evaluare a efectivelor de vanat. Cu alte cuvinte, vanatorii numara speciile de caprior, mistret, fazan, iepure sau potarniche. In baza datelor se va stabili...

- „Nimeni nu poate sa inteleaga bunaoara cum o situatie atat de limpede precum cazul drumului judetean Arad-Pancota, Pancota-Buteni nu poate fi transata rapid si elegant….prin simpla executare a lucrarilor necesare. Si da, o stim cu totii, finantarea guvernamentala de la Ministerul Dezvoltarii exista…

- Refacut dupa accidentare, Denis Alibec, 27 de ani, a fost titularizat de Nicolae Dica in atacul celor de la FCSB contra celor de la CFR, 1-1, dar prestația sa a fost una dezamagitoare. Alibec a ieșit in evidența doar ca a urmare a crizelor de nervi la adresa arbitrului, colegilor și a antrenorului Nicolae…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si a subliniat…

- Reteaua informatica a Comisiei Electorale Centrale din Rusia a fost vizata duminica de un atac cibernetic provenind din 15 tari, a declarat presedinta comisiei, Ella Pamfilova, citata de agentia de presa oficiala rus TASS, potrivit RTL. "La 18 martie, noi am respins un atac de tip DDoS…

- Mama tanarului clujean care este suspectat de faptul ca si-ar fi aruncat bunica de la etajul al 10-lea al unui bloc sustine ca fiul sau este bolnav psihic. "Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic sub tratament, a fost internat in spital si are certificat…

- Ce profesii au ales copiii Marinei Almașan. Prezentatoarea de la TVR, de care au invațat jurnalism multe generații de tineri, n-are cui sa predea ștafeta in familie. Fata ei vrea sa faca regie de film, iar baiatul, IT. Prezentatoarea emisiunii “Femei de 10, barbați de 10”, show pe care-l modereaza alaturi…

- Bucureștenii care merg cu metroul au avut nevoie, luni dimineața, de multa rabdare. In tunelul dintre cele doua stații de metrou de la Piața Unirii abia se putea circula din cauza aglomerației.

- Parasit de soție pentru ginerele lor, adica pentru cel care i-a fost iubit propriei fiice. Aceasta e drama pe care o traiește Danuț Neagu si despre care a vorbit la "Acces Direct". Un socru, nu de coșmar, ci prins in acest coșmar, care ar fi inceput acum 7 ani. Atunci, cand el inca era casatorit cu…

- Reactie incredibila a lui Adrian Minune in timpul unei dedicatii. Manelistul se afla in momentul unei cantari, atunci cand unul dintre participantii la un eveniment privat l-a rugat sa-i faca o dedicatie.

- In doua luni de zile, peste 70 de oameni au murit din cauza gripei, in Romania, iar cele mai multe decese au fost cauzate de AH1N1- denumita și gripa porcina și de tip B (japoneza). O femeie de 76 de ani, din județul Cluj, a murit chiar pe 1 martie, din cauza virusului de tip B, fiind nevaccinata antigripal.…

- Temperaturile extrem de scazute din ultima perioada au afectat si animalele. Cinci caini din adapostul Asociatiei Help Labus din Galati au murit din cauza frigului, ei fiind foarte batrani. Reprezentantii Asociatiei au facut un apel catre cetateni sa sprijine adapostul cu hrana uscata pentru caini,…

- Administratia locala a comunei argesene Salatrucu a transmis pe adresa cabinetului meu parlamentar o sesizare si memorii privind situatia pagubelor provocate de animalele salbatice, in special ursi si lupi. Oamenii se tem sa mai ...

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau pe orice domeniu doresti. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Lasa-te calauzit de astre ! Horoscop…

- Doi romani au fost arestați la Berlin, dupa ce au fost identificați de polițiști drept cei care au ucis cel puțin doua animale la Gradina Zoologica din localitate. Angajații au fost șocați cand au gasit tranșata o capra de Angora gestanta, la doar cateva saptamani dupa ce o oaie a fost gasita…

- Politia a anuntat ca un atacator mascat a deschis focul asupra unui grup de oameni in fata unui restaurant din San Antonio (Texas), ranind un copil de sase ani si trei adulti, toti membri ai unei familii, scrie Fox News. Seful politiei, William McManus, a declarat ca doi dintre adulti se afla intr-o…

- Ati auzit de copiii vanduti pe geam sau cumparati, scapand in acest fel de o boala chinuitoare? Ati auzit de familii care schimbau numele copiilor pentru a le vindeca toate problemele de sanatate? In ziua de astazi cand un copilas se imbolnaveste, parintii apeleaza de-ndata la un…

- „Cugireana”, pe vremea comunismului cel mai lung tren de calatori din Europa, va fi scos din circulatie de la 1 martie. Povestea trista a trenului de care isi amintesc aproape toti cei care locuiesc in Cugir arata radiografia decaderii Cailor Ferate Romane, deoarece garnitura va fi anulata, ca o ironie…

- “Ma insoara mama”, sezonul 1 a inceput luni, 12 februarie, la Pro tv. Opt baieți haioși și plini de viața vor incerca sa-și gaseasca perechea potrivita cu ajutorul mamelor lor, bazandu-se pe deciziile pe care acestea le vor lua pentru ei. Dupa ce a strabatut țara-n lung și-n lat, Cove i-a cunoscut…

- Chiar daca nemții au plecat de multa vreme din comuna timișeana Șandra, spiritul lor de buni gospodari, cu aplecare pentru ordine, disciplina și curațenie... The post O casuta svabeasca ar putea prinde viata la Sandra appeared first on Renasterea banateana .

- Consiliul Superior al Magistraturii cere institutiilor statului sa actioneze de urgenta pentru a lamuri situatia in urma scandalului care acapareaza de cateva zile Directia Naționala Anticoruptie. Presedinta CSM, Simona Marcu, s-a aratat ingrijorata ca aceste atacuri ar putea afecta autoritatea organelor…

- Pentru a scapa de burta trebuie sa avem trei mese principale pe zi, sa renuntam la zahar, alcool si alimentele preparate în stil traditional, dar si sa nu mai mâncam carbohidrati dupa ora 6 seara. Dieta joaca un rol important în topirea grasimii acumulate în jurul…

- PENTRU ALEGATORI Deputatul de Vaslui al USR, Mihai Botez, cunoscut ca si „Baiatul cu rucsacul” din timpul campaniei electorale, a depus la Parlament o initiativa legislativa, prin care tuturor celor care implinesc 18 ani, odata cu schimbarea buletinului, sa li se inmaneze si cate o Constitutie a Romaniei…

- Baiatul unui fost mare cantaret din Romania a dat lovitura vietii. Acesta a ajuns deputat intr-o alta tara. Este vorba despre Dragos Dolanescu, baiatul regretatului Ion Dolanescu. Daca Ionut a urmat cariera tatalui, Dragos, stabilit in Costa Rica, a fost ales deputat. Pana acum, avea o cariera bine…

- In ultimii ani s-a demonstrat ca obiceiurile sedentare conduc la obezitate si la un risc mai mare de boli cardiovasculare si diabet, insa o echipa internationala de cercetatori a constatat ca a sta in picioare contribuie la scaderea in greutate, scrie digi24.ro.

- Dragos, un copilas de doar 8 ani lovit crunt de soarta, ofera o lectie de viata tuturor. Baiatul a fost diagnosticat la varsta de 4 ani cu hidrocefalie si tumora maligna, iar medicii nu i-au mai dat sanse de supravietuire.

- In ultimele zile, mistretii au venit din ce in ce mai des in curtea Spitalului Orasenesc din Sinaia, informeaza MEDIAFAX. Inainte apareau doar noaptea, acum insa vin si ziua. Animalele salbatice au speriat pacientii, dar si angajatii unitatii care se tem sa nu fie atacati. Citeste si Vanatoarea…

- Baiatul magistralului Ovidiu Lipan ”Tandarica, Alexander Lipan, ii calca pe urme. Nu, nu este incojurat de tobe (in spatele carora și-a aratat talentul tatal sau in aproape cinci decenii de cariera), desi le știe secretele, ci este chitarist. Nascut si rezident in Wurzburg, Leonard (in varsta de 28…

- Accidentul rutier a avut loc aseara in jurul orei 17. „Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un copil in varsta de 9 ani. Din primele cercetari, se pare ca fetita fusese lasata nesupravegheata si a fost acrosata de un autoturism, condus…

- Un nou caz groaznic petrecut la o scoala din Romania. Un elev de clasa a sasea si-a luat la bataie profesorul si doar interventia politiei l-a scapat pe dascal din mainile agresorului. Totul s-a intamplat la o scoala din judetul Dambovita. Baiatul este deosebit de agresiv, spun dascalii si cer mutarea…

- Durere fara margini in orasul natal al Alexandrei, tanara ucisa de un subofiter MAPN intr-un salon de coafura. Parintii nu-si pot reveni din soc si cer cu ultimele puteri ajutor pentru a putea pastra langa ei pe cei doi copii ai fiicei lor. "Copiii sunt la mine. Niciodata nu au lipsit copiii…

- Guvernul pregatește un nou ajutor social pentru cei care au grija de persoane varstnice. Potrivit unui proiect de lege, se intenționeaza ca cei care au in grija persoane varstnice și sunt angajați, sa poata lucra cu jumatate de norma și sa primeasca salariul intreg, pentru norma completa. Prima jumatate…

- Saptamana se incheie asa cum a inceput. Cu violente extreme, chiar in spatiul public. De data aceasta, o mama este in centrul unui scandal monstru. Si-a batut fiul de sase ani intr-un centru comercial din Capitala. O clienta care a incercat sa apere copilul a fost si ea lovita, iar unul dintre politisti…

- De mult n-am mai avut senzatia pe care o am acum. Totul mi se pare blocat pe termen indefinit. Nu vad nici o iesire la indemina, nu pot aproxima ce fel de strategie ne-ar putea salva si nici cine ar putea-o initia si sustine in mod eficient, pina la un rezultat multumitor. Nu-mi mai inteleg tara, nu…

- A dat o parte din el, fara sa ceara nimic la schimb! Și asta doar pentru ca a vrut sa faca un bine, sa salveze o viața. Viata unei fete, o straina, practic, ce, de acum inainte, va fi legata de el. Romeo și Anett s-au cunoscut in spațiul virtual.

- Durere fara margini in cartierul Tohaneni din municipiul Buzau. Catalin Cojocaru, elev in clasa a XII-a la Colegiul Economic din Buzau a incetat din viata la doar 18 ani din cauza unui stop cardiac. Baiatul a ajun la Spital Judetean Buzau miercuri in stare grava, cu suspiciunea de supradoza.…

- Zilnic, înainte de pompare în rețeaua de distribuție a municipiului Chisinau, specialiștii SA „Apa-Canal Chișinau” testeaza calitatea apei la peste 25 de parametri fizico-chimici si bacteriologici. Pe parcursul anului trecut au fost prelevate 186 de mii de probe si au fost…

- Un copil de trei ani și-a vazut visul împlinit dupa ce și-a recuperat cel mai bun prieten, un pui de câine furat de hoți. Edward Latter se temea ca nu-și va mai vedea vreodata cațelușul, dupa ce acesta a scapat din casa și a fost furat. Baiatul a fost devastat și chiar i-a…

- Reprezentantii Politiei au demarat duminica, 14 ianuarie, o investigatie dupa ce trei persoane au ajuns la spital dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta. Animalele sunt din categoria celor care trebuie declarate autoritatilor, fapt pe care proprietara sa l-ar fi facut.

- Edemul nu este periculos el insusi, ci doar inconfortabil. Cel mai bine este sa rezolvi cauza problemei. Daca umflatura este cauzata de sarcina, atunci vei scapa de ea dupa ce nasti. Vorbeste cu doctorul de familie pentru a sti de ce ai picioarele umflate. Iata cateva solutii pentru a scapa…

- Mama celor doi copii care au fost agresati de politistul pedofil a ajuns la sediul politiei, unde va fi audiata. Iata reactia acesteia, vizavi de cele intamplate in liftul unui bloc din Drumul Taberei.

- WTA a publicat clasamentul din circuitul WTA, dupa primele turnee ale anului. Simona Halep se afla in continuare la conducere, avand 6.425 de puncte, dupa ce a triumfat la turneul de la Shenzen, China. Marea schimbare s-a produs la locul 2. Caroline Wozniacki, finalista la Auckland, a depașit-o pe Garbine…