- "Printre hotararile pe care le-am luat ieri (marti - n.r.) la Consiliul National al PMP se numara si campania nationala pe care o vom declansa cu privire la promovarea si necesitatea continuarii reformei in administratia publica locala, prin revenirea la alegerea primarului in doua tururi. Consideram…

- Games Farm și Kalypso Media prezinta un nou trailer pentru titlul Action RPG Shadows: Awakening, viitoarea iterație din seria Heretic Kingdoms. Studioul este de asemenea responsabil pentru Vikings – Wolves of Midgard. Lumea jocului este imparțita in doua universuri paralele, iar cei…

- Membrii PL din Consiliul Municipal Chișinau susțin ca a fost modificat proiectul privind restructurarea Direcției generale educație, tineret și sport, care deja a fost aprobat de Consiliu la ședința anterioara și in semnt de protest a parasit sala.

- Nicolae Banicioiu si Ecaterina Andronescu, candidati la functia de presedinte executiv al PSD, i au acuzat pe organizatorii Congresului extraordinar al PSD ca nu au avut posibilitatea sa se adreseze delegatilor inainte de vot si au parasit sala, informeaza Agerpres.ro. Am hotarat sa plecam, pentru ca…

- Primaria municipiului Bistrita anunta declansarea Campaniei "Curatenia de primavara" care se desfasoara in perioada 7 martie - 7 aprilie 2108. Participarea la Campania "Curatenia de primavara" este o datorie civica a cetatenilor, asociatiilor de proprietari / locatari, agentilor economici, institutiilor…

- Dupa ce ieri Partidul Democrat a anunțat ca nu va inainta nici un candidat la alegerile locale, dar va susține candidatul comun al partidelor pro-europene, au urmat mai multe reacții in sociatate dat fiind faptul ca și la alegerile prezidențiale, oficial, PD nu a inaintat propriul candidat.

- George Copos are de 10 ani o relatie cu o femeie mai tanara pe nume Elena Stoica. Dupa apariția copilului, lucrurile intre cei fostul actionar al celor de la Rapid si sotia sa, Cristiana Copos, s-au deteriorat din ce in ce mai mult, scrie Fanatik. Cei doi s-au casatorit acum mai bine de 30…

- Avem in fața o ironie foarte fina a sorții. Human Head Studios este echipa care a dezvoltat Rune, originalul Prey și Prey 2, inainte de a fi anulat de Bethesda și reinviat de Arkane drept Prey. Studioul are in dezvoltare Rune: Ragnarok, Action RPG și continuarea primului titlu. Astazi se anunța…

- Administratia Donald Trump a comunicat, joi seara, ca nu este surprinsa de amenintarile presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a declarat ca armata rusa poate ataca nuclear Statele Unite, Washingtonul recomandandu-le cetatenilor americani sa fie linistiti. - continua -

- Candidatul la functia de presedinte al Federatiei Ruse Ksenia Sobciak a aruncat un pahar de apa pe contracandidatul sau Vladimir Jirinovski, lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia. Incidentul a avut loc in timpul dezbaterilor la postul de televiziune „Rossia 1”.

- Candidatul la functia de presedinte al Federatiei Ruse Ksenia Sobciak l-a aruncat un pahar de apa pe contracandidatul sau Vladimir Jirinovski, lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia. Incidentul a avut loc in timpul dezbaterilor la postul de televiziune „Rossia 1”.

- Numarul de bord al avionului care a transportat drogurile sub forma unei incarcaturi diplomatice de la Ambasada Rusiei din Argentina catre Rusia, coincide cu numarul de bord al aeronavei Il-96, care aparține detașamentului aerian "Rossia", aflat in subordinea directa a

- Campania arheologica din anul 1999 pentru siturile de la Laceni-Magura, comuna Orbeasca, a avut ca instituții implicate Muzeul Județean Teleorman, Muzeul Național de Istorie a Romaniei și Universitatea din Cardiff, Marea Britanie. Aceasta campanie a continuat cercetarile de teren și a efectuat sondaje…

- Campania pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc in septembrie in Suedia risca sa fie tinta unui amestec din partea unor puteri straine, a avertizat joi serviciul sigurantei statului, Sapo (politia de securitate), care a facut apel la alegatori sa adopte o pozitie critica fata de informatiile…

- Vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca prezentarea unui candidat la alegerile prezidentiale este corecta, afirmand ca PSD este un partid serios.

- Raiffeisen Bank si-a prezentat vineri noua pozitionare de brand lansata printr-o campanie de comunicare a carei tema centrala este Responsabilitatea. Campania este inspirata de concluziile mai multor cercetari derulate pe parcursul ultimului an, care demonstreaza ca acum, mai mult ca oricand, clientii…

- Campania „DONEAZA SANGE! De Valentine`s Day, un cadou din inima!“, lansata astazi de Centrul de TRnsfuzie Sanguina nu a avut succesul scontat. Deși conducerea centrului a mediatizat aceasta acțiune, numarul donatorilor care s-au prezentat astazi la Centrul de Transfuzie Sanguina din Targu-Jiu a fost…

- Elena Udrea a plecat la Atena, a declarat pentru HotNews.ro avocatul sau, Alexandru Chiciu. Udrea a lipsit ieri de la un termen al procesului in care este acuzata de finantare ilegala a campaniei electorale din 2009. Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare, in prima instanta, in dosarul…

- Agenția de Plați și Intervenție Pentru Agricultura (A.P.I.A)-Centrul Județean Cluj, invita toți fermierii din Campia Turzii și zonele limitrofe sa participe la “Campania de informare referitoare la depunerea cererilor unice de plata A.P.I.A 2018 “. Read More...

- Incepand de astazi, Centrul Gifted Education a inceput programul de parteneriat cu scolile si liceele din Bucuresti pentru a descoperi copiii si tinerii supradotati cu varste cuprinse intre 5 si 18 ani. Campania se deruleaza prin site-ul www.mintistralucite.ro, care ofera o testare nationala predictiva…

- Manifestațiile din Rusia comandate de președintele Vladimir Putin sunt de puține ori doar ceea ce par inițial. Sub eticheta de sarbatoare patriotica se arata foarte ușor intenția liderului de la Kremlin de a-și legitima campaniile din Orientul Mijlociu.

- Dodon ar trebui sa fie tare mandru deoarece inainte de startul pentru alegerile prezidentiale din Rusia, liderul de la Kremlin a impanzit Moscova cu afise in care apare un slogan asemanator cu cel de pe panourile lui Igor Dodon.

- Echipa nationala de futsal a Romaniei a ratat, vineri seara, calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European din Slovenia, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 3-2, de reprezentativa Ucrainei, in cel de-al doilea meci din grupa C a competitiei.

- In județul Vaslui, programul “Servicii de Ingrijiri la Domiciliu” se deruleaza la Huși, la centrul din strada Corni. Centrul Diecezan Caritas Iași deruleza campania de strangere de fonduri “Intoarce-ți privirea spre casa!” pentru a menține prezenta in randul credincioșilor din diaspora datoria de a…

- Presedintele cipriot conservator Nicos Anastasiades a obtinut, duminica, cel mai mare numar de voturi in primul tur al alegerilor prezidentiale, scrutin marcat de absenteism. In turul doi, peste o saptamana, el il va infrunta pe candidatul de stanga Stavros Malas, scrie News.ro.

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS. 'Avem…

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- Cand iei decizia de a slabi drastic si sa ajungi in forma, sunt anumite lucruri care chiar te motiveaza sa faci acest lucru. Acesti factori apar cand trebuie sa iti imbunatatesti sanatatea si sa vrei sa te simti mai bine in pielea ta.

- Brand-ul de echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza relaxata,…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca „orchestreaza” o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta „din pacate (…) poate fi extrem de eficienta”, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin…

- Centrul Levada nu va mai publica sondaje legate de campania prezidentiala din Rusia pana la alegerile din 18 martie, pentru a nu risca sa fie obligat sa-si inceteze activitatea in aceasta tara.

- Serviciul de Ajutor Maltez filiala Aiud și Primaria municipiului Aiud reiau campania „Cuier pentru nevoiași”. Avand in vedere faptul ca anul trecut un numar considerabil de persoane s-au bucurat de articole vestimentare de sezon, am decis sa continuam și in acest an campania. Astfel, incepand de miercuri,…

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbeste deschis atat despre lucrurile frumoase din viata lui, cat si despre cele dureroase.

- O ampla actiune derulata, in ultima perioada, la nivel national, are rezultate si la Giurgiu: sectia Nou-nascuti a Spitalului Giurigu a primit, din partea Crucii Rosii, o donatie, constand in 8 patuturi noi pentru copii si circa 250 de lenjerii noi. Este vorba despre o alta actiune umanitara a Crucii…

- Liderul de la Kremlin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul ortodox pe rit vechi asistand la un serviciu religios intr-o biserica din Sankt-Petersburg, unde a fost botezat tatal sau. ”Aceasta sarbatoare ofera bucurie și speranța milioanelor de credincioși și ii readuce la sursele spirituale dar și…

- Candidatul coalitiei de guvernare la functia de vicepremier pentru integrare europeana, Iurie Leanca, il acuza pe Igor Dodon ca ar fi cinic si ipocrit, dupa ce s-a aflat ca deputatii socialisti nu au depus cererile necesare pentru renuntarea la cetatenia romana, asa cum au promis anterior.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (), Raed Arafat, a criticat campaniile împotriva vaccinarii, subliniind ca astfel de mesaje nu fac parte din categoria liberei exprimari.

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, aflat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare. IGPR a informat ca un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului…

- „Rusia Unita“ vrea ca Vladimir Putin sa invinga in alegerile prezidentiale din 18 martie anul viitor, a declarat sambata premierul Dmitri Medvedev, care este totodata liderul acestui partid aflat la putere in Rusia. Anuntul are loc in contextul in care liderul de la Kremlin s-a prezentat drept un candidat…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir arunca o noua bomba: intr-o conferința extraordinara de presa el a prezentat azi o dovada clara a implicarii DNA in campania electorala prezidențiala din 2014, prin punerea sub supraveghere maxima a unui numar imens de politicieni, afaceriști și jurnaliști. Dragomir…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior dosarul Microsoft. Mandatul a fost…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- “Am verificat recent modul in care operatorii au acoperit cu servicii de comunicații mobile zonele albe asumate prin licențele acordate in anul 2012 și care in campania de monitorizare din anul 2016 au fost identificate ca fiind neacoperite. Am constatat cu aceasta ocazie ca operatorii și-au indeplinit…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul…

- La 18 decembrie in Rusia a fost lansata oficial campanie pentru alegerea președintelui țarii. Incepand de astazi, partidele politice și persoane fizice pot sa prezinte documentele de inscriere la sediul Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Rusiei. Pentru a fi inregistrați, candidații trebuie sa prezinte…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei…

- Aceasta are o alta varianta: "Incheiasem conturile cu Maxi Lopez inainte sa il cunosc. Am avut incredere foarte mare in Mauro. Altfel, nu i-as fi facut cunostinta cu copiii mei. Stiam ca va fi ceva serios. Timpul are grija de tot. Relatia mea cu Maxi e mai relaxata acum. Am sarbatorit impreuna ziua…