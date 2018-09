Stiri pe aceeasi tema

- Nelly Nastase a ajuns la TV in SUA cu hainele pe care le creeaza, o celebra prezentatoare de talkshow-uri de peste Ocean, Dr Joy, chemand-o in emisiunea sa pentru a vorbi despre brandul de lux. Personalitate a lumii mondene americane, Dr Joy Ohayia s-a numarat printre invitații lui Nelly la lansarea…

- Omul de afaceri Elon Musk i-a acordat un lung interviu comediantului Joe Rogan, iar in timpul discuției a fumat marijuana, a baut whisky și s-a jucat cu un aruncator de flacari. Musk a vorbit despre viața lui, despre Tesla, despre inteligența artificiala și despre pasiunea sa pentru postarile pe Twitter.…

- Lumea artistica este cutremurata. Doliu in CINEMATOGRAFIA romaneasca. O mare actrița murit in urma cu puțin timp Lumea artistica este cutremurata. Actrița Marina Procopie a murit, vineri, la varsta de 59 de ani. Vedeta era cunoscuta pentru filmul „Adela” din 1985. Marina Procopie a murit vineri, informeaza …

- Actrita Natalie Dormer, cunoscuta pentru rolul din ''Game of Thrones'', debuteaza ca scenarista cu thrillerul ''In Darkness'', in care interpreteaza si rolul principal, un film la care a inceput sa lucreze in urma cu zece ani, dezamagita de absenta rolurilor feminine…

- Antonia si fiica sa si-au facut tatuaje la fel. Aflata in Italia, artista și Maya se distreaza cat e ziua de lunga. Vedeta iși implica fetița in diferite activitați ce o fac fericita și profita din plin de timpul petrecut impreuna. Antonia și Maya au decis sa isi faca tatuaje identice. Este vorba de …

- Fetița actriței Tily Niculae s-a imbolnavit in vacanța. Sofia a avut febra mare, iar mama ei a stat in permanența alaturi de ea. Vedeta a povestit totul pe contul de socializare. Tily Niculae si familia sa au plecat in Italia, insa acolo fetița lor a racit foarte tare . Cei trei au plecat in voiaj…