Stiri pe aceeasi tema

- E haos la Paris, unde protestul 'vestelor galbene' este in plina desfasurare si sunt incidente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au incercat, de cateva ori, sa treaca de barajele de pe bulevardul Champs Elysees, unde manifestatia este interzisa.

- Câteva sute de protestatari - îmbracați în veste reflectorizante galbene - au ajuns pe bulevardul Champs Elysees și au încercat sa ajunga la Palatul Elysee, unde s-au confruntat cu poliția. \uD83D\uDD34 EN DIRECT - Les #giletsjaunes s'attaquent aux…

- VIDEO: Paris police use tear gas against 'yellow vest' protesters on the Champs-Elysees angry over fuel price hikes, enforcing a perimeter around the Concorde and the Elysee Palace, as demonstrations turn violent #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/vKo7SQAfvy — AFP news agency (@AFP) November…

- De aceasta data, manifestanții au blocat cateva depozite de carburanți și stații de taxare de pe autostrazi. Ei spun ca nu vor da inapoi pana cand guvernul nu va renunța la reformele dure. Dar Executivul ramane de neclintit, transmite corespondentul nostru Mihaela Antoche.

- Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii 'vestelor galbene', care protesteaza fata de cresterea taxelor la carburant, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- This is how #Bulgaria looked today!#Protests in more than 30 cities against #Borissov! Highways, railways and border check points have been blocked.The corrupt regime has mobilized the gendarmerie against the people.#Corruption #EPP #GERB pic.twitter.com/zv7RHvXJ3U— Dr…

- Primarul Adrian Dobre a convocat reprezentantii partidelor politice pentru a discuta propunerea de cresetere a taxelor locale la Ploiesti pentru anul 2019. Intalnirea va avea loc marti, 16 octombrie.Reprezentantii PSD Ploiesti au un mesaj foarte clar pentru primarul liberal: PSD Ploiesti NU sprijina…