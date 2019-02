Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a solicitat in discursul sau privind "Starea natiunii" o finanțare sporita pentru combaterea HIV și eliminarea bolii in urmatorii zece ani, precum si 500 milioane dolari in plus pentru combaterea cancerului la copii, și indeamna congresmanii sa interzica avortul in faza tarzie, scrie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va lansa un apel pentru unitate politica in discursul privind "Starea natiunii", dar cel mai probabil va fi intampinat cu scepticism de Congres, in contextul disputelor bugetare care au generat un blocat guvernamental.

- Președintele american Donald Trump și Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, au decis ca discursul anual despre „Starea națiunii” va fi rostit de președinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental parțial, relateaza Reuters, conform…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca-si va amana discursul despre starea natiunii pana dupa ce se redeschide guvernul federal, inchis partial din cauza disputei cu Congresul privind viitorul buget si finantarea cu aproape sase miliarde de dolari a zidului la granita cu Mexic, cerut de Trump.

- Aceasta marturisire a lui Giuliani survine inaintea unei noi audieri in Congres, la 7 februarie, a fostului avocat al lui Trump, Michael Cohen. Condamnat in decembrie la trei ani de inchisoare pentru diverse ilegalitati, Michael Cohen a recunoscut ca a mintit Congresul in legatura cu o cladire turn…

- Dupa funeraliile de stat de miercuri de la Washington la care au asistat impreuna presedintele Donald Trump si patru dintre predecesorii sai de la Casa Alba, sicriul lui George H. W. Bush a ajuns la Houston la bordul unui avion prezidential. O ultima ceremonie are loc joi la biserica episcopala St.…

- Vladimir Putin a confirmat ca a vorbit cu Donald Trump in timpul unei cine la summitul G20. Cu toate acestea, a respins orice afirmație potrivit careia a stat alaturi de prima doamna a SUA, Melania Trump, in timpul mesei, in ciuda unor fotografii care au aparut pe internet.