Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa ce Dior a retras o campanie publicitara pentru care a fost acuzata de rasism cu privire la comunitatea amerindiana, Johnny Depp da asigurari despre bunele intentii ale firmei. Actorul, star in aceasta reclama, a explicat in acest weekend, la Festivalul de la Deauville, ca videoclipul…

- Votul pe legea de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL) a fost urmat de schimburi de replici intre deputații Opoziției și cei ai Puterii. Ministrul Dezvoltarii Daniel Suciu și liderul deputaților ALDE Varujan Vosganian au criticat reticența Opoziției fața de PNDL."A acuza…

- Casa de lux Dior a retras videoclipurile publicitare pentru parfumul „Sauvage” cu Johnny Depp, in urma criticilor aparute pe retelele de socializare. Diferitele clipuri publicate pe Twitter sau YouTube, care utilizeaza referinte cu privire la cultura amerindienilor, au fost acuzate de rasism si insusirea…

- Casa de lux Dior a retras videoclipurile publicitare pentru parfumul "Sauvage" cu Johnny Depp, in urma criticilor aparute pe retelele de socializare, potrivit news.roDiferitele clipuri publicate pe Twitter sau YouTube, care utilizeaza referinte cu privire la cultura amerindienilor, au fost…

- Diferitele clipuri publicate pe Twitter sau YouTube, care utilizeaza referinte cu privire la cultura amerindienilor, au fost acuzate de rasism si insusirea unor valori culturale. Actrita de clipuri publicitare, Tanaya Beatty, de origine amerindiana, a declarat ca "alegerile sale privind cariera sunt…

- Antrenorul Zinedine Zidane a revenit, luni, asupra transferului asteptat al lui Gareth Bale, respingand acuzatiile de "lipsa de respect" aduse de agentul atacantului galez, precizand ca acesta din urma nu a dorit sa joace pentru Real Madrid in meciul amical cu Bayern Munchen de sambata, informeaza…

- O manea celebra a lui Adi Minune a fost huiduita la Electric Castle, in timp ce a fost mixata de DJ-ul estonian Tommy Cash. Organizatorii evenimentului, la care au urcat pe scena Florence and the Machine, au fost deranjați de moment.

- USR este partidul care face politica altfel. Cetațenii au fost obișnuiți sa fie intrebați și ascultați despre nevoile acestora doar in campania electorala. USR Alba te asculta acum! In perioada iulie – septembrie 2019, USR Alba inițiaza o campanie intitulata „Decide pentru Alba!” care iși propune…