- Viața de studenta ii aduce Oanei Lis zambete pe chip in fiecare zi. Astazi, vedeta s-a fotografiat cu un referat, pe care l-a și prezentat in fața colegilor de facultate. Ea este foarte mandra de realizarile ei și primește incurajari din partea fanilor in fiecare zi. Soția lui Viorel Lis este o studenta…

- Nella, fosta soție a lui Ionuț Jaguarul, nu se mai ascunde! Tanara s-a pozat alaturi de noul iubit și le-a transmis fanilor un mesaj cu subințeles. Nella, fosta soție a lui Ionuț Jaguarul, s-a afișat cu noul iubit. Dupa ce s-a separat de Ionut Jaguarul, pe care l-a acuzat de infidelitate, Nella nu s-a…

- Au divorțat in urma cu doar cateva luni și nici ca a mai fost cale de impacare! Jenna Dewan și fostul ei soț, Channing Tatum, au mers pe drumuri separate și n-au vrut sa mai auda unul de celalalt.

- Actorul american Channing Tatum are o relație cu cantareața britanica Jessie J, potrivit zvonurilor aparute in presa de peste ocean. Actorul in varsta de 38 de ani – care s-a desparțit de soția sa, Jenna Dewan, la inceputul acestui an – a inceput de puțina vreme sa se intalneasca cu artista. „Totul…

- La doar cateva luni de la desparțire de cea care i-a fost soție timp de noua ani, Jenna Dewan, actorul Channing Tatum a trecut mai departe și se iubește cu talentata cantareața Jessie J. Potrivit dailymail.co.uk, Channing Tatum și Jessie J au fost vazuți ieșind in oraș impreuna timp de mai mult timp.

- Channing Tatum și cantareața Jessie J formeaza cel mai nou cuplu din lumea mondena, la doar cateva luni dupa ce actorul s-a desparțit de Jenna Dewan, dupa noua ani de casnicie. Starul de la Hollywood, in varsta de 38 de ani, și Jessie, de 30 de ani, ar avea o relație de cateva luni, relateaza Mirror.…