Stiri pe aceeasi tema

- Central Japan Railway Co a lansat noul model de tren Shinkansen N700S - sau Shinkansen Supreme. Trenul, mai inteligent si mai silentios decat modelul precedent, isi va incepe traseul pe linia Tokaido Shinkansen in 2020, la timp pentru Olimpiada de vara din Tokyo, scrie CNN.

- O avarie suferita la o instalație de schi a transformat o zi perfecta într-un coșmar pentru schiori. Incidentul s-a produs pe o pârtie de schi din Georgia, unde telescaunul a prins viteza în urma unei defecțiuni și nu a mai oprit pentru ca oamenii…

- Grupul Air France KLM anunța o creștere a capacitații pentru sezonul de vara 2018 (25 martie-27 octombrie 2018), cu 4,1% fața de sezonul de vara anterior. Creșterea va fi determinata de introducerea de noi segmente pe zborurile lung-curier (+3,9%) dar și pe zborurile mediu și scurt-curier (+1,4%). In…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Locuitorii coastei de nord-est a arhipelagului nipon și-au construit ziduri uriașe care sa-i protejeze de o reeditare a catastrofei naturale, masura luata la șapte ani distanța de la tragedia cumplita care a lovit Japonia. Constructia zidurilor pe malul marii are sensul de a înlocui…

- ​Rimac, companie croata cunoscuta pentru conceptele sale super-rapide, a prezentat la Salonul Auto de la Geneva o masina 100% electrica ce ajunge in 1,85 secunde de la 0, la 100 km/h si poate atinge 412 km/h. Compania vrea sa construiasca 150 de exemplare din masina care va costa cel putin 1,5 milioane…

- In cazul in care trenul ramane o optiune pentru calatoria de la Bucuresti la Budapesta, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a discutat cu ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria, despre posibilitatea realizarii unei linii feroviare de mare viteza intre cele doua capitale.…

- Compania Toyota Motors a anuntat ca va investi trei miliarde de dolari pentru a scoate masinile autonome din laborator si a le pune la dispozitia clientilor, potrivit MarketWatch. Toyota, Denso Corp si Aisin Seiki vor dezvolta o noua companie in Tokyo, denumita Institutul de Cercetare Avansata…

- Un tablou de Claude Monet, care i-a apartinut unui colectionar japonez dar care disparuse de decenii, a fost regasit la Muzeul Luvru din Paris si se va intoarce in Japonia, a anuntat marti Muzeul National de Arta Occidentala de la Tokyo, citat de AFP, scrie AGERPRES.Citeste si: Abrogarea pensiilor…

- Cei doi barbati, despre care se crede ca sunt activisti ai dreptei, s-au deplasat cu o duba in fata sediului unui grup pro-Phenian, Asociatia generala a rezidentilor coreeni din Japonia, iar unul dintre ei a tras cateva focuri de arma asupra portii, vineri dimineata, potrivit politiei nipone.Nicio…

- O companie japoneza a anuntat ca va construi cel mai inalt edificiu de lemn din lume, un zgarie-nori de 350 de metri, in centrul Tokyo-ului. Sumitomo Forestry Co. Ltd., departamentul pentru managementul lemnului si padurilor al conglomeratului...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promovat in timpul vizitei pe care a efectuat-o in Japonia proiectul "Cartierul pentru Justitie" ce urmeaza sa fie realizat in Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MJ, pe 13 februarie, Tudorel Toader si secretarul de stat Marieta Safta au participat la lucrarile…

- ”Toata lumea de la PSD s-a radicalizat luni, a exprimat opinii in spațiul public ca nu se mai poate, ca trebuie revocat procurorul-șef al DNA, premierul Viorica Dancila a solicitat sa vina urgent Tudorel Toader. Ghinion pe Tudorel Toader și pe PSD, nu mai vorbesc despre relația cu Japonia. E ghinion…

- O companie japoneza a anuntat ca va construi cel mai inalt edificiu de lemn din lume, un zgarie-nori de 350 de metri, in centrul Tokyo-ului. Sumitomo Forestry Co. Ltd., departamentul pentru managementul lemnului si padurilor al conglomeratului Sumitomo, planifica sa finalizeze Proiectul W350 in 2041,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, marți, ca joi va participa la sedinta de Guvern. “Joi voi participa la sedinta de Guvern”, a spus ministrul justiției, citat de Mediafax. Tudorel Toader se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, iar conferința la care urma sa participe la Tokyo este…

- O scoala japoneza care doreste sa introduca uniforme realizate de marca de lux Armani la pretul de circa 600 de euro fiecare, s-a confruntat cu numeroase critici, inclusiv din partea unor membri ai parlamentului si guvernului japonez, informeaza AFP. Comitetul local pentru educatie a confirmat vineri…

- O scoala primara de stat din cartierul comercial Ginza din Tokyo a generat controverse din cauza deciziei de a impune elevilor uniforme realizate de producatorul italian Giorgio Armani, scrie Guardian.

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, aflat in vizita in Japonia, a respins miercuri intr-un discurs la Tokyo existenta unor semne de relaxare a tensiunilor in Peninsula Coreea inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, informeaza dpa. Presedintele german a avertizat asupra unor…

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- O proba sportiva importanta ar putea disparea de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Boxul risca sa nu fie inclus in programul competiției din Japonia. Aceasta decizie ar putea fi luata in legatura cu cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator.

- In cadrul unei convorbiri telefonice, Trump si Abe au 'convenit de asemenea asupra necesitatii de a accelera campania de presiune internationala maxima pentru denuclearizarea Coreei de Nord', a anuntat Casa Alba. Convorbirea are loc in contextul in care emisarul special al SUA pentru Coreea…

- Conform unui decret publicat joi seara, Dmitri Medvedev permite Ministerului rus al Apararii sa utilizeze un aeroport civil situat pe Insula Iturup pentru stationarea avioanelor militare ruse.Insula, numita Etorofu in japoneza, se numara printre teritoriile ocupate de fortele sovietice…

- Echipele de tenis ale Japoniei si Italiei se afla la egalitate, 1-1, dupa disputarea primelor doua meciuri de simplu din cadrul intalnirii din primul tur al Cupei Davis, ce se desfasoara in sala, la Tokyo. In deschidere, italianul Fabio Fognini, nr. 22 mondial, a avut nevoie de cinci seturi,…

- Compania japoneza Fujifilm urmeaza sa preia Xerox intr-o tranzactie de 6,1 mld. dolari pentru a se extinde si a scadea din costuri, relateaza Reuters. Achizitia a fost anuntata miercuri si vine in urma presiunilor puse pe compania Xerox de a gasi noi metode de crestere pe masura ce aceasta…

- Franta si Japonia s-au angajat vineri "sa exercite presiuni maxime" asupra Coreei de Nord pentru a o determina sa renunte la programul sau nuclear, in cadrul unei reuniuni la Tokyo a ministrilor de externe si ai apararii din cele doua tari, relateaza AFP. "Coreea de Nord reprezinta o amenintare nu…

- Simona Halep a jucat ora și jumatate mai mult decat Caroline Wozniacki la Australian Open, iar oboseala poate juca un rol esențial in finala programata sambata, de la ora 10:30 (Romania), pe Rod Laver Arena. In cele șase meciuri disputate pana in finala, numarul 1 WTA a stat pe teren 11 ore și 30 de…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat ieri autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, potrivit Agerpres. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat ieri dimineata cu temperaturi…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 100 au fost ranite, dintre care zece se afla în stare grava, dupa ce un tren a deraiat în apropierea orașului italian Milano, informeaza BBC News Online. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 7 (8, ora României). La locul accidentului…

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de viscol, ninsori abundente și temperaturi negative, conform meteorologilor niponi. Au fost temperaturi de -4 grade Celsius in Tokyo, valoare care nu a mai fost inregistrata in capitala japoneza in ultimii 48 ...

- Mii de calatori au ramas blocati in trafic marti si zeci de persoane au fost ranite in urma caderilor de zapada neobisnuit de abundente care s-au produs la Tokyo in cursul zilei de luni, informeaza AFP. Agentia de meteorologie din Japonia a inregistrat 23 de centimetri de zapada in anumite…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe. "Relatiile cu Rusia reprezinta…

- "Relatiile cu Rusia reprezinta un numar imens de posibilitati relatiile tarii noastre cu alte state. Tara noastra vrea sa imbunatateasca relatiile cu Rusia prin promovarea activitatilor economice comune, in insulele nordice si a planului econimic in 80 de puncte. In mod consecvent, vom implementa,…

- Vendomatele sunt peste tot in Japonia; semnale luminoase, stralucitoare, acestea sunt raspandite pe strazile aglomerate ale orașului Tokyo și chiar in zone mari din provincie. Exista chiar și unele pe partea de sus a Muntelui Fuji pentru a saluta excursioniștii obosiți dupa lunga lor urcare. Vendomatul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- In a doua jumatate a anilor '90 o conjunctura interesanta in care se afla Romania a adus speranta unei relatii consistente intre Tokyo si Bucuresti, dar totul s-a sfarsit, in 2006, chiar inainte de aderarea la Uniunea Europeana. Inceputul anilor '80 situa Romania la un nivel ridicat al datoriilor…

- Japonia va gazdui in 2020 una dintre cele mai spectaculoase Jocuri Olimpice de pina acum. Ele vor fi asistate de inteligența artificiala. Presa japoneza a oferit ultimele detalii despre planurile țarii de a lansa o flota de roboți la Jocurile Olimpice din Tokyo, din vara lui 2020. Japonia vrea sa organizeze,…

- Un mecanic a recunoscut ca intarzia intenționat trenul pe care il conducea. El a facut acest lucru pentru ca voia sa fie concediat, iar contractul sau de munca nu ii permitea sa-și dea demisia decat cu o perioada de preaviz de un an, noteaza The Telegraph. Cedric Grumiaux a primit o oferta de munca…

- Compania sud-coreeana Samsung a anunțat când va fi prezentat noul flagship, Galaxy S9.Astfel, Samsung a confirmat ca noul flagship al companiei, Galaxy S9, nu va fi prezentat in cadrul CES 2018, ci in luna februarie, la MWC 2018, potrivit yoda.ro.Inca nu a fost anuntata…

- In ciuda faptului ca nu este un brand prezent pe piata internationala, Vivo este unul dintre cei mai mari producatori de smartphone-uri din lume. Compania activeaza in principal in China, unde reuseste sa se situeze in fiecare trimestru pe primele locuri la vanzari de smartphone-uri. Astfel, nu ar trebui…

- SUA au prezentat scuze Japoniei, dupa mai multe accidente în care au fost implicate accidente ale armantei americane. Aceste incidente au realimentat furia împotriva prezenței militare americane în țara asiatica.

- Cu o greutate de 405 kilograme, fiecare kilogram valorand 90.000 de yeni, pestele a fost capturat in localitatea Oma, o zona recunoscuta pentru pescuitul tonului din Japonia, in extremitatea nordica a celei mai mari insule din arhipelagul nipon, Honshu. Pestele a fost cumparat de compania Yamayuki,…

- „Cutremur in largul Ibaraki (nord-estul Tokyo), pregatiti-va de miscari seismice importante". Locuitorii capitalei japoneze au tras o mare sperietura cand telefoanele lor mobile au dat alarma in aceasta dimineata, inainte de a constata, usurati, ca nu s-a intamplat nimic. Chiar si prim-ministrul Shinzo…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Japonia va realiza in premiera, in ianuarie, la Tokyo, o simulare de evacuare a cetatenilor capitalei in cazul unui eventual atac cu rachete, ca raspuns la repetatele lansari de proiectile nord-coreene, dintre care unele au zburat in acest an deasupra teritoriului nipon.

- Trenul ultra-rapid Hyperloop a stabilit un nou record propriu de viteza. A atins 387 de kilometri pe ora, cu 60 de kilometri mai mult fata de testul facut la sfarsitul verii. Mai are insa destul pana la viteza maxima promisa.