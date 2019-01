Stiri pe aceeasi tema

- Se cunoaste ca orice cazatura a telefonului poate fi fatala pentru ecran si pentru carcasa din sticla de pe spatele dispozitivelor. Un studiu din Statele Unite arata ca numai la americani, se sparg cate doua telefoane pe secunda, pentru...

- Japonezii au creat robotul programat sa iubeasca oamenii, oferind „caldura sufleteasca”. Se numeste Lovot, o combinatie intre cuvantele „love” si „robot”. Lovot este dotat cu 50 de senzori, foloseste inteligenta artificiala pentru a invata sa interactioneze si comunica prin chitaieli. Simuleaza afectiunea…

- O companie din Japonia a lansat un robot programat sa iubeasca oamenii. I-au pus numele Lovot – o combinație intre cuvintele „love” și „robot” și se lauda ca acesta poate oferi „caldura sufleteasca”. Lovot este dotat cu 50 de senzori, folosește inteligența artificiala pentru a invața sa interacționeze…

- Robotul care iubește oamenii a fost lansat de o companie japoneza. Gadgetul este dotat cu inteligența artificiala, „invața” și este programat sa iubeasca oamenii. Japonezii i-au inventat chiar și un nume potrivit, „lovot” de la „love”+ „robot”. Capacitatea roboțelului de a invața este asigurata și de…

- Campionatul Mondial al cluburilor 2018 se disputa in Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi și Al Ain. In semfinale se joaca Real Madrid – Kashima Antlers și River Plate – Al Ain. ACTUALIZARE 19 decembrie 18.30 Real Madrid – Kashima Antlers ACTUALIZARE 18 decembrie. Azi se joaca prima semifinala și meciul…

- Campionatul Mondial al cluburilor 2018 se disputa in Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi și Al Ain. In semfinale se joaca Real Madrid – Kashima Antlers și River Plate – Al Ain. Pe 15 decembrie, Al Ain (Emiratele Arabe Unite), echipa gazda, a invins-o pe Esperance Tunis, campiana Africii, scor 3-0, si…

- Europa este cea mai populara destinatie pentru turismul wellness, in timp ce piata americana genereaza cele mai multe venituri in domeniu, potrivit relaxnews.com. Informatiile au fost prezentate intr-un raport realizat de Global Wellness Institute, la un mare eveniment dedicat turismului,…

- Mazda a inregistrat pierderi operaționale de aproape 20 de milioane de dolari in trimestrul ce s-a incheiat la sfarșitul lunii septembrie. In urma cu un an, niponii reușisera un profit de 322 de milioane de dolari in aceeași perioada. Potrivit datelor publicate de Mazda, una dintre principalele cauze…