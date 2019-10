VIDEO Jandarmii din Bacău au eliberat un urs prins într-un laț Jandarmii din Bacau ai intervenit, joi, pentru eliberarea unui urs prins intr-un laț, in localitatea Cașin, transmite MEDIAFAX. Jandarmii bacauani au fost sesizați, joi, ca in localitatea Cașin, zona „Pochita” se afla un urs prins in laț, iar la locul semnalat au fost trimise mai multe echipaje pentru a-i proteja pe localnici și pentru a-i impiedica sa se apropie de animal. Citește și: Florin Cițu nu se lasa! ”Credeau ca mai au timp sa ascunda jaful din banul public” „Echipe de intervenție din cadrul administratorului fondului de vanatoare, precum și ai Direcției Sanitar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

