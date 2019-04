VIDEO Jaf armat pe un aeroport internațional în Mexic: Un milion de dolari furați în 3 minute Mai multe persoane armate au atacat în trei minute o furgoneta blindata pe o pista a unui aeroport internațional din centrul Mexicului, în timp ce banii erau pe punctul de a fi încarcați într-un avion, și au reușit sa fuga cu un milion de dolari, relateaza AFP.

Furtul a avut loc miercuri la ora 21.00 (03.00 GMT joi). Hoții au ajuns pe aeroport într-o furgoneta și au zdrobit barierele de securitate de pe pista aeroportului din Guanajuato, a spus operatirul aeroportului, Grupul aeroportuar Pacific.

Sub amenințarea armelor, au luat sacii pe care angajații aeroportului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

