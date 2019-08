Stiri pe aceeasi tema

- ''Condamnam violenta si le solicitam tuturor partilor sa dea dovada de retinere, dar ramanem hotarati in sprijinirea libertatii de exprimare si a libertatii de reunire pasnica in Hong Kong'', a spus un purtator de cuvant al diplomatiei americane. Acesta a respins categoric ''acuzatiile false…

- Oficialii americani au declarat, sub protectia anonimatului, ca nava logistica Green Bay a cerut sa viziteze teritoriul in aceasta luna, in timp ce crucisatorul cu rachete teleghidate Lake Erie a cerut sa acosteze in Hong Kong in septembrie.Unul dintre oficiali a precizat ca nu a fost avansat…

- Mai multe imagini postate zilele acestea pe rețelele de socializare arata un numar impresionant de vehicule militare chineze indreptandu-se spre orașul Shenzhen, situat la granița cu Hong Kong. Vehicule militare chineze adunate in Shenzhen reprezinta un semnal de avertizare din partea Chinei dupa cele…

- China "nu are nevoie de sfaturi" in dosarul protestelor din Hong Kong, a declarat joi presedintele american Donald Trump, la aproape doua luni de la inceputul tensiunilor din teritoriul chinez, relateaza AFP. "Nu au nevoie de sfaturi", a declarat liderul de la Casa Alba, dupa ce armata chineza a difuzat…

- Ambasadorul chinez in Marea Britanie a fost convocat miercuri la Ministerul britanic al Afacerilor Externe pentru afirmatiile sale dintr-un interviu privind situatia din Hong Kong, informeaza surse din cadrul ministerului citate de AFP. Liu Xiaoming este asteptat in cursul zilei la minister, a precizat…

- Adjunctul ministrului chinez de Externe, Zhang Jung, a declarat ca țara sa „nu va permite” ca subiectul protestelor din Hong Kong sa fie discutat in cadrul summitului G20 de la Osaka, potrivit CNN, scrie Mediafax.Oficialul a adaugat ca in cadrul summitului G20 vor fi discutate aspecte legate…

- Serviciul de mesagerie criptata Telegram a fost victima unui atac cibernetic major care pare sa fi provenit din China, a anuntat joi pe Twitter cofondatorul Telegram, Pavel Durov, care a facut o asociere cu protestele care au loc zilele acestea la Hong Kong, transmite AFP.

- 'Bine ati venit acasa!', i-a spus presedintele Kosovo, Hashim Thaci, intampinandu-l pe Clinton, cel care a declansat atacurile aeriene occidentale asupra Serbiei lui Slobodan Milosevic. Cedand dupa trei luni de bombardamente efectuate de NATO, fara mandat ONU, Slobodan Milosevic a ordonat la 10 iunie…