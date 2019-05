Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au descoperit in interiorul unei statui a lui Buddha scheletul unui calugar, aflat in pozitia lotusului. Calugarul ar fi practicat "auto-mumificarea", sustin expertii. Ramasitele gasite ar putea aparține lui Zhang, un respectat maestru budist, care a murit in jurul anilor 1100, relateaza…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca alimentatia scolarilor si prescolarilor este reglementata, iar directiile de sanatate publica pot chiar sa dea amenzi si sa inchida astfel de unitati de invatamant, daca primesc sesizari. Intrebata despre alimente nesanatoase, precum margarina…

- Anca Serea a explicat cine o va ajuta cu creșterea celui de-al șaselea copil, dupa ce acesta va veni pe lume. Anca Serea este casatorita cu muzicianul Adi Sina. Vedeta are cinci copii . Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea este insarcinata in șapte luni, cu cel de-al șaselea copil. Vedeta va…

- Fashion-editorul Iulia Albu a fost impresionata de una dintre aparițiile pe care Andra le-a avut la un recent concert al sau. Cunoscuta pentru faptul ca este foarte critica atunci cand vine vorba de aparițiile publice ale vedetelor din showbiz-ul autohton, Iulia Albu s-a aratat extrem de incantata…

- Cantareața Alina Sorescu a avut parte de un weekend plin. Vedeta și partenerul ei de viața au creștinat o fetița. Alina Sorescu și soțul ei, Alexandru Ciucu, au fost nași de botez. In weekend, cei doi au creștinat o fetița pe nume Eva. "Sunt nașa ei de cununie, iar acum am creștinat-o și pe micuța…

- Bolile cardiovasculare reprezinta, in continuare, principala problema de sanatate in Romania – este semnalul de alarma tras de Ministerul Sanatatii, cu ocazia Zilei nationale a inimii. In acest context, Mimisterul Sanatații anunta o serie de proiecte ce sunt avute in vedere in acest an in sprijinul…

- Fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, sambata, ca Justitia din Romania traverseaza ''un moment greu'', iar acesta este semnalul pe care il dau magistratii care au protestat in ultima vreme. "Acum, Justitia din Romania este intr-un punct foarte greu si nu stiu daca singuri o sa…

- Peste 2,4 milioane de lei a obținut Penitenciarul Aiud din prestari servicii, in anul 2018. Deținuții care au vrut sa munceasca in interiorul inchisorii au lucrat in mare parte pentru o firma care confecționeaza incalțaminte, informeaza Romania24.ro „Obiectivul prioritar al sectorului a constat in derularea…