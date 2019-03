Stiri pe aceeasi tema

- Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo este o rasfațata, iar acest lucru il vede toata lumea! Celebrul fotbalist ii face acesteia cele mai luxoase cadouri și este mereu atent sa nu-i lipseasca nimic.

- Partenera de viața a fotbalistului Cristiano Ronaldo nu renunța la lux nici macar atunci cand doarme. Georgina s-a fotografiat inainte de culcare, intr-o pijama care costa 2.700 de euro. Focoasa Georgina, iubita celebrului jucator de fotbal Cristiano Ronaldo, este innebunita dupa obiectele de lux. Pe…

- Cristiano nu are gand de insuratoare, deși i-a cumparat iubitei sale un inel scump cu diamante. Georgina Rodriguez nu ascunde ca spera sa devina doamna Ronaldo. "Nu m-a cerut de soție inca. Daca o face n-o sa-l refuz. Mi-ar placea. Acum traiesc cele mai dure momente din viața. ...

- Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, și-a deschis sufletul in cadrul unui interviu pentru revista spaniola Hola. In cadrul interviului pentru revista spaniola, Georgina, partenera de viața a lui Cristiano Ronaldo, a vorbit despre posibilitatea de a se casatori cu fotbalistul portughez de…

- Georgina, iubita starului de la Juventus, este in doliu dupa ce tatal sau s-a stins din viața zilele trecute. Șatena și fotbalistul au o relație demna de invidiata, insa nu au reușit sa treaca pana acum la urmatorul nivel.

- Cantareata Anca Pop a murit inecata duminica noapte dupa ce a plonjat cu masina in Dunare, in zona viaductului Svinita. Artista a fost gasita in interiorul masinii, fara viața, dupa ce sora ei a alertat autoritațile. Fraga, iubita Ancai Pop, a postat un mesaj surpinzator pe retelele de socializare.…