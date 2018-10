Stiri pe aceeasi tema

- Zi neagra pe șoselele din județul Hunedoara. Un barbat in varsta de 47 de ani ce conducea pe DN 76, in direcția Brad — Arad, a ieșit de pe șosea și a intrat in coliziune cu panourile suplimentare ce avertizeaza trecerea la nivel cu cale ferata. S-a oprit la peste zece metri de calea ferata, dandu-și…

- Șimleuanca Larisa Dragan, voluntar al Crucii Roșii Salaj, a reușit luni sa salveze viața unui barbat aflat in stop cardio-respirator, efectuandu-i acestuia manevrele de resuscitare pe care le-a invațat impreuna cu colegii sai in cadrul activitaților de voluntariat. “Eram la farmacie sa cumpar medicamente…

- Acesta este momentul uimitor in care o asistenta de la Leicester Royal Infirmary, Marea Britanie, a confruntat un barbat violent din sala de așteptare pentru ca pacienții sa fie in siguranța. Cu cateva clipe inainte ca Yusuf Aka, 22 de ani, sa dea buzna in sala de așteptare a spitalului, el a fost…

- Accident grav de circulație in aceasta dupa amiaza pe DN 7, in Arad, pe raza localitații Barzava. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un tir. Ambele autovehicule au parasit partea carosabila. In urma impactului violent șoferul din autoturism a ramas incarcerat.…

- Grav accident rutier din cauza neatentiei. Un barbat a murit intr-un mod brutal. Avand alte preocupari in timpul condusului, autoturismul sau a parasit carosabilul și a intrat intr-un gard de beton din partea dreapta a drumului, in direcția sa de deplasare. “In timp ce un barbat in varsta de 58 ani…

- Relația dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat pare sa fi ajuns la final. Bruneta nu ia in calcul o impacare cu fostul mare tenismen și a anunțat, prin intermediul contului personal de socializare, ca are un nou partener. Fara niciun fel de regret, Brigitte Sfat i-a urat toate cele bune lui Ilie Nastase…

- Greg Manteufel a iubit cainii toata viata, dar in iunie aproape si-a pierdut viata dupa ce a fost lins de unul. Din cauza unei infectii transmise prin contact cu saliva, barbatul in varsta de 48 de ani din Wisconsin a ramas fara maini si picioare, iar acum inca se afla in spital, in asteptarea altor…