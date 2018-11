Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de metrou a franat brusc, joi dimineata, in apropierea statiei de metrou "Uruguay" din Milano, iar 17 pasageri au fost raniti. Niciunul dintre raniti nu prezinta risc vital. Regia de transport din Milano (ATM) a transmis ca "trenul de metrou a franat brusc din cauza unei interventii…

- Traficul pe DN 28, in localitatea Letcani, din judetul Iasi se desfasoara ingreunat (ora 17:20), in urma unui accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme. Evenimentul s-a soldat cu ranirea a 4 persoane. Din primele cercetari, doua autovehicule ar fi intrat in coliziune fata-spate, ca urmare…

- La aceasta ora (17:20), traficul se desfasoara pe un singur fir, alternativ, pe DN 28, in judetul Iasi, la intrarea in localitatea Letcani, dinspre Iasi, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 5 autovehicule, care au intrat in coliziune fata-spate, ca urmare a nepastrarii distantei…

- Cel putin 20 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa prabusirea unei scari rulante la metroul din Roma, afirma surse din cadrul echipelor de interventie citate de presa italiana.Accidentul a avut loc marti seara in Statia de metrou "Repubblica" din Roma, scrie mediafax.ro.…

- Clipe de groaza pentru sute de persoane din statul american Massachusetts. Cel putin o persoana a decedat, iar alte 12 au fost ranite in peste 70 de explozii si incendii din trei orase situate in apropierea orasului Boston, relateaza Reuters.