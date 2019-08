Stiri pe aceeasi tema

- Incertitudinile si riscurile asociate perspectivei inflației continua sa fie legate de impactul setului de masuri fiscale și bugetare implementate în acest an, inclusiv al noului indice IRCC asupra creditarii și a mecanismului de transmisie a politicii monetare. Incertitudini mari continua sa…

- Cea de-a patra ediție a Arad Open Air Festival a adus in weekendul trecut in incinta Aeroportului Internațional din Arad o serie de artiști din zona muzicii electronice și hip-hop, spre bucuria spectatorilor care au avut parte de o scena spectaculoasa și o serie de momente speciale. In prima seara a…

- Cunoscut pentru atitudinea anti-sistem bancar și anti-BNR, senatorul ALDE revine cu un nou proiect legislativ prin care dorește sa impuna plafonarea dobânzilor la creditele date de banci, conversia creditelor în valuta la cursul inițial plus cel mult 20% din devalorizarea leului (”în…

- La inflatia targetata de 4,2% pentru acest an, o contributie de 0,6% o are pretul legumelor, fructelor si oualor, 0,5% - combustibilii, 0,3% - preturile administrate si alte 0,3% - produsele din tutun si bauturile alcoolice. "Pana la finalul anului, inflatia, asa cum o vedem acum, va fi in…

- Inflația ”va continua sa fie de peste 3,5 la suta” Inflatia a crescut în lunile martie si aprilie peste nivelul prognozat si va continua sa fie de peste 3,5%, a anuntat, astazi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Seful Bancii Nationale a enumerat printre factorii care mentin o rata ridicata…

- „Ultimele cifre arata ca peste 50- dintre credite sunt acum cu dobanda fixa, asa ca s-ar putea ca peste un an sa constatam ca facem referire la ceva shakesperian - „mult zgomot pentru nimic" – intrarea creditului in Romania spre dobanda fixa, miscare care ar putea trece in plan secund toata dezbaterea…

- Ai venituri lunare sub nivelul salariului de baza minim brut pe țara? Ei bine faci parte dintre cei 600000 de romani pe care Guvernul Dancila a decis marți sa ii scuteasca de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate. Pentru ce perioada? Pentru venitul realizat in perioadele fiscale cuprinse…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a anuntat marti un pachet de masuri de relaxare fiscala si majorare a pensiilor dupa iesirea din criza, inaintea alegerilor din mai pentru Parlamentul European, transmit Xinhua, dpa si Reuters.