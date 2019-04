​VIDEO Iranul prezintă imagini cu un portavion american survolat de o dronă a Gardienilor Revoluției O drona a Gardienilor Revoluției, armata ideologica iraniana, a survolat un portavion american în Golf, afirma duminica agenția iraniana de presa Tasnim, citata de AFP.



Agenția a publicat o înregistrare video, nedatata, care arata o drona albastra, pe care scrie "Ababil III" cu litere persane și latine, decolând de pe o pista la malul marii.



Imaginile, pe un fond muzical asemanator filmelor de acțiune, au fost realizate de forța navala a Gardienilor Revoluției, potrivit Tasnim.



Dupa decolare, drona arata o imagine aeriana a doua nave de razboi care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif nu crede ca presedintele american Donald Trump doreste un razboi cu Iranul, dar considera ca acesta ar putea fi ademenit intr-un conflict, conform unui interviu acordat Reuters miercuri, la sediul misiunii Iranului la ONU din New York. "Nu cred ca vrea…

- Franța a facut marți apel la evitarea escaladarii tensiunilor in regiunea Orientului Mijlociu, dupa ce Statele Unite au desemnat Gardienii Revolutiei iraniene drept organizatie terorista, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit mediafax. Intrebat despre decizia Statelor Unite, Ministerul…

- "Aceasta masura lipsita de inteligenta si ilegala reprezinta o amenintare majora pentru stabilitatea si pacea de la nivel regional si international", a reactionat Consiliul Suprem pentru Siguranta Nationala din Iran, citat de agentia Reuters. "Iranul catalogheaza regimul american ca fiind…

- Ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif i-a cerut luni presedintelui tarii sa plaseze fortele americane care opereaza in Orientul Mijlociu, in Asia Centrala si in Cornul Africii pe lista gruparilor considerate teroriste de catre Iran, informeaza AFP. Zarif i-a scris…

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…

- Ministerul de Externe iranian a reiterat marti ca presedintele Hassan Rouhani nu a acceptat demisia ministrului de externe Mohammad Javad Zarif, respingand informatii aparute in mass-media, relateaza Reuters. "Toate interpretarile si analizele din jurul motivelor aflate in spatele demisiei ministrului…

- Administrația de la Teheran dorește sa stabileasca relații apropiate cu toate țarile din Orientul Mijlociu, in pofida conflictului cu Arabia Saudita, a declarat duminica Hassan Rouhani, președintele Iranului, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Ministrii de Externe si oficiali de rang inalt din 60 de state participa miercuri la un summit de la Varsovia, organizat de Statele Unite si care are ca tema promovarea stabilitatii in Orientul Mijlociu, cu accent pe contracararea influentei Iranului, relateaza site-ul postului