- Iran si Irak vor sa-si extinda cooperarea economica, in pofida recentelor sanctiuni impuse Teheranului de SUA, informeaza dpa, potrivit Agerpres.'Cooperarea bilaterala este in interesul ambelor natiuni si ar trebui continuata fara amestec strain', a declarat presedintele iranian Hassan Rouhani,…

- Autoritațile din Iran au transmis marți ca vanzarile de petrol sunt in continuare "la nivelul la care este nevoie", in pofida presiunii exercitate de sancțiunile impuse de Statele Unite, relateaza Reuters.

- Exercitiile anuale de aparare antiaeriana din Iran au coincis in acest an cu intrarea in vigoare a sanctiunilor impuse din nou Teheranului de catre SUA, dupa retragerea Washingtonului din acordul atomic din anul 2015, informeaza agentia The Associated Press.

- India va importa in noiembrie noua milioane de barili de petrol din Iran, in pofida intrarii in vigoare a celui de-al doilea set de sanctiuni contra acestei tari din Orientul Mijlociu, spun doua surse din sector pentru Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a cerut miercuri, in fata Consiliului de Securitate al ONU, respectarea cu strictete a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord, pana la denuclearizarea acesteia, relateaza AFP. "Cred ca vom obtine un acord"; liderul nord-coreean "Kim Jong-Un, un om pe care…