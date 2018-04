Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Politistii…

- Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Microbuzul cu turisti israelieni s-a rasturnat in Salina Slanic in conditiile in care soferul nu ar fi adaptat viteza intr-o curba periculoasa la dreapta, rezulta din primele verificari efectuate la fata locului. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, microbuzul in cauza are 19 locuri,…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Doua terenuri agricole de pe raza localitatii Galu - comuna Poiana Teiului au fost inundate, luni, ca urmare a unui blocaj de gheata aparut pe raul Bistrita, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. "Evolutia fenomenului a fost monitorizata…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat ca Romania se raliaza pozitiei oficiale a NATO in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal. El a afirmat, miercuri seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca tot ceea ce s-a intamplat in Marea Britanie "nu face decat sa confirme faptul ca Rusia…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a prelungit avertizarea cod galben de risc de inundatii pana joi, 15 martie, la ora 18:00. In schimb, a fost redus numarul cursurilor de apa vizate de avertizare, Bistrita, Moldova si Trotusul nemaiflandu-se sub efectul codului galben.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis COD GALBEN de risc de inundatii pentru cursuri de apa din Neamt. Avertismentul este valabil in perioada 13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00 si sunt vizate “bazinele superioare si afluentii din bazinele mijlocii si inferioare…

- Doi tineri din judetul Arad, in varsta de 23 de ani, au fost gasiti, miercuri dimineata, decedati, fiind impuscati, intr-un bar din localitatea aradeana Tarnova. Conform primelor informatii, cei doi au avut o relatie de concubinaj.Cadavrele au fost gasite de o cunostinta a uneia dintre victime,…

- Procurorii din Udine ancheteaza ipoteza uciderii din culpa in cazul capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, care a murit sambata noaptea. Potrivit agentiei Ansa, procurorul Antonio De Nicolo a declarat ca nu exista suspecti in acest caz. "Este datoria noastra sa stabilim daca moartea lui Astori…

- Fotbalul italian este in doliu, dupa dispariția tragica a lui Davide Astori. Capitanul Fiorentinei a fost gasit fara suflare in camera sa de hotel din Udine, unde formația viola ar fi trebuit sa joace duminica, in Serie A. Initial, s-a crezut ca decesul a fost cauzat de o problema cardiaca.La…

- Fenomenul de zapor se manifesta pe mai multe segmente ale raului Bistrita, pe raza judetului Neamt, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, pompierii din cadrul Garzii II Poiana Teiului au executat, in ultimele doua…

- UPDATE, 25 februarie, ora 05:30 – Drumul E85 a fost redeschis circulatiei, in aceasta dimineata, in jurul orei 3 si jumatate, dupa ce traficul a fost oprit mai bine de 12 ore in zona localitatii Roman, judetul Neamt, in urma unui accident rutier. O cisterna incarcata cu 23 de tone de butanol si octanol…

- O cisterna incarcata cu 23 de tone de butanol si octanol s-a rasturnat sambata, pe DN2, in judetul Neamt, la fata locului aflandu-se doua autospeciale si o ambulanta. Pompierii spun ca nu sunt scurgeri din rezervorul mare al cisternei, nefiind afectata incarcatura, inregistrandu-se doar scurgeri…

- Ipoteza socanta in cazul Anastasiei Cecati: criminalul nu ar fi sotul artistei! Cine i-ar fi ucis pe cei doi Ipoteza socanta in cazul actritei ucise de sot. Exista voci care spun ca cei doi ar fi putut fi ucisi. In tot acest timp, rudele au condus-o pe ultimul drum pe Anastasia Cecati. Cei dragi nu…

- Deși oamenii legii merg pe ipoteza logica, susținuta de dovezi, ca Alexei Mitachi și-a ucis cu sange rece soția, apoi s-a sinucis, rudele barbatului nu sunt de aceeași parere. Mai mulți dintre apropiații criminalului cred ca el nu ar fi putut face așa ceva și ca sigur a exista o a treia persoana care…

- Oamenii de stiinta sustin ca ziua s-a micsorat. In consecinta o zi nu mai are 24 de ore ci 16 ore, data fiind modificarea frecventei din Rezonanta Shumann de la 7,8 HZ la 12 HZ. Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre. Ei au…

- Și asta pentru ca atunci cand a ajuns la casa tatalui, in care locuia cu mama sa vitrega, acesta a innebunit și drept pedeapsa și-a obligat fiica sa se tunda, scrie antena3.ro. Citeste si I s-a umflat fata si a orbit temporar dupa ce a comis o greseala pe care o fac multe femei Mama…

- Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)Neamt monitorizeaza cursul raului Bistrita dupa aparitia fenomenului de zapor, a anuntat, miercuri dimineata, purtatorul de cuvant al institutiei, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, in anumite intervale orare ale zilei de marti, ‘un echipaj de…

- Martina Navratilova, câștigatoare a 18 turnee de Grand Slam, a vorbit despre situația în care se afla Simona Halep înaintea finalei Australian Open: nu are sponsor tehnic. "Este ridicol! Nu știu ce s-a întâmplat cu Adidas.…

- Diana Merisan si-a pus capat zilelor in urma cu o seara, iar acest lucru a ingrozit si socat foarte multi oameni. Aceasta a provocat foarte multa suferinta in inimile oamenilor. Motivul pentru care Diana a ales sa se sinucida ar fi existat de foarte mult timp in viata ei.

- Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, ar fi murit in urma unei supradoze de Fentanyl, a anunțat o sursa din cadrul poliției londoneze. Decesul artistei este anchetat ca fiind un posibil act de suicid.

- Azerii de la Socar Petroleum au ajuns la 39 de benzinarii in Romania, cea mai recenta inaugurare fiind cea a unei statii amplasate in Brasov. Benzinaria se afla pe calea Feldioarei 68A si are si o statie de incarcare pentru masinile electrice. „Trei pompe au fost instalate in statie, care…

- Lia Olguța Vasilescu a sarit in apararea președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Ministrul Muncii a spus ca reținerea lui Arsene dar și dosarul instrumentat de DNA nu sunt altceva decat un abuz. Lia Olguța Vasilescu il apara pe președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene. Ministrul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a demarat o ancheta in cazul gravidei din Neamț care a decedat dupa ce a fost plimbata in patru spitale. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a deschis o ancheta in cazul femei gravide de la Spitalul Municipal Roman care a decedat dupa ce a fost plimbata…

- Persoana care i-ar fi dat suma este martor in dosar, motivul fiind interventia la conducerea ANI, "in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia…

- Accident langa satul Serpeni, Anenii Noi. Un microbuz, care transporta in aceasta dimineata un grup de muncitori la o intreprindere, s-a rasturnat si a nimerit intr-un sant. Potrivit politiei, soferul a pierdut controlul asupra volanului.

- Trei persoane au fost ranite, miercuri seara, pe DN 66, in localitatea Dragutesti, dupa ce un autocar cu muncitori a derapat si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Oamenii ar fi trebuit sa ajunga la cariera din Farcasesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai Brexit-ului, si-a exprimat duminica îngrijorarea legata de posibilitatea ca votul britanicilor privind iesirea tarii lor din Uniunea Europeana sa fie rasturnat. Într-un interviu publicat de The…

- Caz socant! Un baietel de 2 ani si 4 luni, din Suceava, a fost gasit mort, sambata, pe un camp, la 100 de metri de granita cu Ucraina. Copilul disparuse de vineri seara de acasa si peste 200 de oameni au pornit pe urmele lui.