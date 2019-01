Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Mirela Banias, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", marturisea pentru Antena Stars ca si-a gasit jumatatea si ca se gandeste la nunta. Desi bruneta si Florin sunt impreuna de putin timp, cei doi sunt pregatiti sa-si intemeieze o familie si se pare ca deja si-au ales nasii!

- Mirela de la «Insula Iubirii» a creat o adevarata controversa dupa ce s-au finalizat filmarile de la emisiune. Ea și cu Ionuț Gojman au venit foarte indragostiți, iar la final au ales sa se desparta, din cauza infidelitaților ambilor parteneri, noteaza click.ro. Mirela și ispita Mircea au avut parte…

- La Insula Iubirii, Mirela și Hannelore au legat o relație de prietenie, insa dupa terminarea show-ului lucrurile s-au schimbat radical intre cele doua foste concurente. Mirela a povestit, la o emisiune TV, ca dupa incheierea emisiunii filmate in Thailanda, relația de prietenie dintre ea și Hannelore…

- In timpul competitiei, Mirela si Hannelore pareau cele mai bune prietene. Dupa terminarea emisiunii insa, lucrurile s-au schimbat total. Pentru a spune tot adevarul despre zvonurile care au aparut in presa, Mirela Banias a intrat in direct la Antena Stars. Ce a marturisit, a socat telespectatorii.

- In ultimele zile s-a zvonit ca Mirela Banias, concurenta din sezonul patru a emisiunii "Insula Iubirii", se pregateste de nunta. Dupa comentarii acide la adresa internautilor care o tot asociau cu Ionut Gojman, Mirela a marturisit ca nu si-a pierdut increderea in barbati, iar astazi, a intrat in direct…

- Seara trecuta a fost una extrem de emoționanta la “Temptation Island – Insula Iubirii”! Iar la scurt timp dupa ce s-a incheiat ediția, Mirela Banias a fost criticata ca a incercat sa se intoarca in brațele lui Ionuț Gojman, barbatul despre care in timpul show-ului a spus ca a folosit-o. Bruneta a citit…

- La doar cateva ore dupa ce toata lumea a vazut ce s-a intamplat pe "Insula Iubirii", Mirela Banias a simtit nevoie sa clarifice lucrurile. Desi a fost puternica si era sigura ca nu il mai vrea alaturi de Ionut Gojman, la finalul ceremoniei focului tanara i-a declarat dragostea acestuia, socand pe toata…