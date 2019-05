Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj catre romani in care ii indeamna sa voteze pentru "o justitie dreapta" si "o buna guvernare". "Acum, duminica, pe 26 mai, avem alegeri. Impreuna...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un ultim mesaj inainte de incheierea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare si pentru referendum. Intr-un mesaj video inregistrat, presedintele face apel la romani sa voteze la referendumul pe care l-a convocat."Dragi romani, acum, duminica,…

- "Daca de la Bruxelles vin tot felul de atentionari, avertismente, nu se adreseaza romanilor, ci PSD-ului care, de cand a venit la guvernare, calca statul de drept si justitia in picioare, pentru a-si rezolva problemele din justitie. PSD calca in picioare aceste valori europene, iar pana cand va fi…

- Presedintele Klaus Iohannis a continuat, in campania electorala pentru referendumul pe Justitie, atacul la PSD. El s-a aflat, joi, la Cluj, unde a avut o intalnire cu autoritatile locale si si-a lansat cartea. In cadrul evenimentului de lansare a volumului „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”, seful…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe pagina de Facebook un clip video in care indeamna romanii sa voteze, pe 26 mai, la referendumul pentru Justitie. "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat…

- Presedintele Klaus Iohannis indeamna romanii sa voteze la referendumul pe Justitie din 26 mai. "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat 'Da' pentru Romania europeana, 'Da'…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Justitia a ajuns in situatia de acum din vina Partidului Social Democrat si a precizat ca Romania va avea referendum pe data de 26 mai. "Dupa parerea mea, Justitia a ajuns in situatia in care este acum din vina PSD. PSD este vinovat ca despre Justitie se discuta…

- "Eu sigur nu merg, dar de la noi de la partid o sa mearga. Nu-mi place personajul”, a spus, vineri Liviu Dragnea intrebat daca participa la consultarile de la Cotroceni si de ce nu o face. Dragnea a spus, de asemenea, ca sustine temele de referendum, pe care le considera ”fosrte bune”, dar…