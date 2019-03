Stiri pe aceeasi tema

- Cu 412 voturi pentru și 202 contra, deputații britanici au votat joi seara, deci cu 15 zile inaintea datei ieșirii din UE, propunerea de amanare a datei «divorțului». Complicația mare vine acum de la stabilirea duratei amanarii și motivele ei, o condiție ceruta de Bruxelles. Raspunsul trebuie sa vina…

- ING Bank Romania a obtinut un profit net de 685 de milioane de lei in 2018, in crestere cu 39%, fata de 2017 cand a realizat un profit net de 493 de milioane de lei, conform datelor prezentate in cadrul unei conferinte de presa. 'În 2018 am înregistrat cea mai mare creştere de până…

- Visa, in colaborare cu Universitatea Stanford, lanseaza unul dintre cele mai cuprinzatoare studii globale care analizeaza cererea in crestere pentru servicii de transport public si privat si rolul important pe care platile digitale il au in sustinerea unei dezvoltari durabile. Potrivit ONU,…

- "Din punctul meu de vedere, solutia este schimbarea Guvernului, alegeri anticipate, relegitimarea unor forte politice in Parlament, care sa vina cu un plan de redresare a economiei, ca sa nu fie prea tarziu. Suntem intr-o criza bugetara, e clar. Putem evita criza economica, inca. Dar daca lucrurile…

- 2019 ar putea aduce o scadere semnificativa a numarul companiilor care fac afaceri in Romania, pe fondul instabilitatii fiscale, a cresterii costurilor operationale si a restrangerii si scumpirii finantarii, la care se adauga accentuarea crizei din piata muncii, arata o analiza Sierra Quadrant. In aceste…

- Romanii aloca cei mai mulți bani pentru alimente și bauturi din Uniunea Europeana, iar acest lucru se vede poate cel mai bine in cifrele de afaceri spectaculoase inregistrate de retaileri. Potrivit unei analize KeysFin, afacerile companiilor din comerțul alimentar romanesc au depașit anul trecut nivelul…

- Comunicarea este vitala, mai ales in business. Un mare jucator de pe piata Telekom a inteles acest lucru iar acum culege roadele. La un an de la lansare, peste 200.000 de antreprenori utilizeaza portofoliul de...