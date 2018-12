VIDEO. Invazie de ploșnițe. Ce spun specialiștii Locuitorii unui cartier din Suceava se plang de numarul mare de insecte din copacii de langa blocuri. Localnic: Și am luat tot felul de substanțe de igienizare de la farmacie, am stropit, am igienizat casa de nu știu cate ori la rand. Oamenii spun ca nu a raspuns nimeni la sesizarile trimise autoritatilor, carora le-au cerut sa gaseasca o solutie pentru problema cu care se confrunta. Marian Andronache, viceprimarul municipiului Suceava: Poate fi folosit un insecticid mai complex care poate elimina și ploșnița respectiva. Acum trebuie sa luam legatura cu o firma de specialitate sau cu cei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

