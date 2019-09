Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale care au cazut in noaptea de miercuri spre joi in sud-estul Spaniei au provocat inundatii importante in regiunea Valencia, iar inchiderea scolilor ca urmare a fenomenelor meteorologice severe a afectat peste un sfert de milion de copii, au indicat joi autoritatile

- Furtuni cu vanturi puternice, ploi abundente si caderi de grindina au incheiat brusc sezonul estival pe insula spaniola Mallorca, conducand la amanarea inceperii scolii in anumite zone, relateaza miercuri dpa. Avertizarile de vreme severa au fost crescute temporar de la portocaliu la rosu…

- Furtunile si ploile abundente inregistrate in Spania in ultimele zile au lovit marti arhipelagul turistic Insulele Baleare, informeaza AFP. Cele mai puternice ploi au fost inregistrate in insula Mallorca, unde serviciile de urgenta au semnalat marti 134 de incidente, potrivit contului lor de Twitter…

- Inundatii puternice in Spania, in zona Castellon, unde traiesc zeci de mii de romani. O furtuna puternica a adus ploi torentiale, iar traficul a fost dat complet peste cap. Soferii au ramas blocati in...

- Furtunile puternice și ploile torențiale din nordul Spaniei au facut ravagii in mai multe orașe din Provincia Navarra. In urma inundațiillor o persoana și-a pierdut viața.Trupul neinsuflețit al unui barbat, in varsta de 25 de ani, a fost gasit intr-o mașina luata de ape.

- Ploile torențiale care s-au manifestat la Cernavoda in aceasta dupa amiaza au provocat inundații de proporții, astfel ca pe strazi sunt imagini apocaliptice: mașini inghițite de ape și zeci de gospodarii distruse de șuvoaie.