Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 127 de persoane si-au pierdut viata in Zimbabwe si in Mozambic in timpul trecerii ciclonului tropical Idai, iar multe altele au fost date disparute duminica in aceste doua state din sudul Africii, devastate de inundatii si de vanturi intense, informeaza AFP. Numarul persoanelor decedate in…

- Cel putin 113 persoane si-au pierdut viata in Mozambic si Zimbabwe in urma trecerii devastatorului ciclon tropical Idai, multe altele fiind date disparute in cele doua tarii ale Africii australe afectate de inundatii si rafale puternice de vant, transmite duminica AFP. Bilantul provizoriu…

- Potrivit unei ultime informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 118, cu cinci mai multe decat cele inregistrate...

- Bilantul negru al gripei de sezon a ajuns la 107 morti, 6 cazuri ieri Numarul persoanelor care si-au pierdut viata în acest sezon din cauza gripei continua sa creasca. În cursul zilei de ieri au mai fost confirmate 6 decese. Victimele aveau între 41 si 69…

- Doi pompieri si-au pierdut viata si alte peste 40 de persoane au fost grav ranite sambata dimineata intr-o puternica explozie in urma unei scurgeri de gaze survenita in mod accidental intr-un imobil din centrul Parisului, au indicat surse de pe langa Parchetul din Paris, citate de AFP. Zece…

- Bilantul victimelor exploziei produse in urma cu doua zile intr-un bloc de locuinte din Magnitogorsk (Rusia), ca urmare a unei scurgeri de gaze, a crescut la 26 de morti, potrivit AFP.Corpurile neinsufletite a 26 de persoane, intre care trei copii, au fost extrase de sub daramaturile blocului,…

- La peste 24 de ore de la tragedia care s-a petrecut in Indonezia, autoritațile anunța ca cel puțin 357 de oameni au murit, iar alți aproape 1.500 au fost raniți, dupa ce un val tsunami s-a produs duminica dimineața, conform noului bilant anuntat luni de autoritatile de la Jakarta, informeaza cotidianul…

- Salvatori indonezieni depuneau eforturi luni sa gaseasca supravietuitori ai tsunamiului care s-a soldat cu cel putin 281 de morti, in timp ce experti avertizeaza cu privire la riscul unor noi valuri mortale cauzate de activitatea vulcanica, relateaza AFP preluata de news.roTsunamiul a maturat…