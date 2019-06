Stiri pe aceeasi tema

- Problemele apar pentru ca antreprenorii nu reacționeaza suficient de rapid atunci cand apare o problema și iau decizii de unii singuri, spune intr-o discuție cu HotNews.ro Emmanuelle Inacio, practician in insolventa in Franta, speaker la conferinta "Mind your Business and Open your Mind", organizata…

- Peste 1.000 de infecții asociate asistenței medicale (infecții nosocomiale) au fost raportate in primele 4 luni ale anului 2019 de catre 69 spitale din intreaga țara, potrivit unui raport al Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, preluat de Hotnews, in condițiile in care in Romania…

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, SC E Distributie Dobrogea SA Zona MT JT Constanta, anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in timpul lucrarilor, dupa urmatorul program:Luni, 20 mai 2019, in Municipiul Constanta…

- Pretul energiei electrice pe piata spot din Romania a ajuns printre cele mai mari din regiune, similar cu cel din Ungaria, pe fondul inchiderii unui reactor nuclear si al unei productii foarte mici de energie eoliana, potrivit datelor Transelectrica si OPCOM. In Romania si Ungaria pretul este de 55…

- Mașinile electrice sau hibrid revoluționeaza industria auto. Varful de lance este acum gigantul Ford, care a anunțat nu mai puțin de 16 modele noi. Jumatate dintre ele vor fi lansate pe piața pana la sfarșitul anului, restul pana in 2022.

- ​Furnizorii de energie ar putea sa se îndrepte spre importuri, iar prețul electricitații furnizate în industrie ar putea crește, ceea ce ar duce la scumpiri în lanț, în întreaga economie. Acestea sunt efecte ale controversatei OUG 114 și ale metodologiilor elaborate în…

- Romanii sunt printre cei mai deschisi europeni la ideea de a achizitiona autovehicule electrice, releva un studiu realizat de E.ON si Kantar EMNID, conform caruia 36% dintre cei care in momentul sondajului erau in cautarea unei masini noi, intentionau sa cumpere una electrica. Cu acelasi procent se…

- Din 1 aprilie, prețul mediu ponderat de procurare a energiei electrice achiziționate este de 54,2 dolari/MWh sau cu doua procente mai mult fața de prețul actual de procurare a energiei electrice.