Denis, omul care a pus pe picioare proiectul de succes The Motans, a dezvaluit - intr-un interviu pentru Hotnews, ce il inspira in muzica sa și cum a reușit, in mai puțin de trei ani, sa cucereasca youtube-ul și foarte mulți fani din Romania. "Sa traiești in Republica Moldova este o aventura, in fiecare zi e ceva nou. Din pacate, e o lupta in fiecare zi pentru mulți oameni, e foarte greu!". Denis a explicat de ce mulți artiști de peste Prut vin in Romania și au succes. "In Republica Moldova, piața muzicala nu e dezvoltata. Acolo bugetele sunt mai mici, iar posibilitațile sunt reduse. In Moldova,…