- Romania are una din cele mai moderne legislatii in domeniul insolventei din Europa, insa modificarile recente adoptate de Guvern aduc atat elemente benefice, cat si masuri care pot "ingropa" o companie aflata in aceasta situatie....

- Nu mai putin de 25.400 de romani mor anual prematur din cauza poluarii. Este semnalul de alarma tras de Agentia Europena de Mediu (AEM) care ieri a dat publicitatii raportul „Calitatea aerului in Europa — Raport 2018″. Potrivit documentului, transportul rutier este una dintre principalele surse de poluare…

- Dupa o veste proasta legata de platforma Android, Google incepand sa perceapa licenta pentru utilizarea aplicatiilor proprii in Europa si pentru acces la Google Play Services si implicit Google Play, noul contract pentru dezvoltatorii hardware vine si cu vesti bune. Compania va obliga prin contract…

- Premiul i-a fost înmânat regizorului Adrian Sitaru de catre Emil Boroghina, directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova, în cadrul unei gale desfasurata duminica la Teatrul Nottara. "Nu mai e nevoie sa vorbim de profesionalismul Teatrului Maghiar de Stat din…

- O echipa de cercetatori din unele tari europene (inclusiv Romania) si Israel a gasit dovezi conform carora cainii calatoreau cu oamenii din Orientul Apropiat in Europa in timpul Neoliticului.

- Adrian Filiuta a facut inconjurul lumii inainte de a se stabili la Londra si apoi la Sydney, la capatul celalalt al mapamondului, in Australia unde locuieste si astazi. A plecat de multi ani din Romania, insa isi aminteste ca aici a inceput totul.

- Platforma de photosharing Instagram a picat atat pe desktop cat și pe mobil, iar problema pare a fi una la nivel global nu doar in Romania. Utilizatorii care incearca sa intre pe Instagram de pe calculatoare sau laptopuri primește eroarea 5XX Server Error, iar cei care vor sa acceseze rețeaua de socializare…

- Cel mai mare festival in aer liber din Romania dedicat vinului, gastronomiei, culturii si muzicii, Central Park Wine Festival, da startul bunei-dispozitii joi, 30 august si propune publicului o serie de evenimente interesante.