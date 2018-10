Stiri pe aceeasi tema

- Uber a avut luni foarte grele, cu multe scandaluri și critici. Compania ar putea fi insa evaluata la 120 miliarde dolari cand se va lista și iși diversifica serviciile, dorind sa devina un "Amazon al transporturilor". Uber incepe sa integreze și transportul in comun in aplicație, va introduce bicicletele…

- Romania inregistreaza cea mai mare scadere la nivelul UE in ceea ce privește percepția privind apartenența la Uniune. Potrivit ultimului eurobarometru publicat de Parlamentul European, in luna septembrie, 49% dintre romani susțineau ca statutul de membru UE este un lucru bun, in scadere cu 10 procente…

- De 102 ani aproape, Mihai Sora merge umar la umar cu Europa. Ramane continentul inimii lui si crede ca, desi amenintata, Europa trebuie aparata in Romania, inclusiv de la Girafa din fata Muzeului Antipa, acolo unde el a mers neobosit, atunci cand societatea a trebuit sa se apere de abuzurile din politica.…

- Furtunile care lovesc de cateva zile coastele americane aduc vreme proasta și la noi. Mișcarile aerului din acea zona au antrenat curenți polari care au fost direcționați spre Europa. De vineri, vremea incepe sa se raceasca in nordul și vestul continentului. Valul de aer arctic va afecta in special…

- Pilotii si insotitorii de bord ai Ryanair din Germania sunt in greva miercuri, nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare, si au amenintat cu declansarea unor noi miscari de protest, transmit DPA si Reuters. Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a afirmat ca va fi nevoie de timp…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca protestele defasurate in strada creeaza confuzie in societate si inspira neincredere in institutiile democratice si in clasa politica, in Romania situatia fiind mult mai grava pentru ca se incearca…

- ”In interiorul UE, dedicarea blocului fața de valori este cu jumatate de masura”, scrie Financial Times intr-un articol in care critica lașitatea Uniunii Europene de a acționa contra regimurilor din Romania și Ungaria, potrivit HotNews.ro. ”In acest weekend, zeci de ...