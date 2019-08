Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Badica, instructor de conducere defensiva considera ca toți cei care decid sa mearga în vacanța cu mașina ar trebui sa ia în calcul anumite detalii, care sunt de multe ori ignorate. ”Presiunea din roți trebuie reglata în funcție de drumul pe care îl parcurgeți: daca…

- Cu GPL mergi in vacanta cu un pret redus cu pana la 50%! Statistici GPL in Romania Cine are o masina pe GPL nu are mari probleme cand vine timpul concediului pentru ca masina respectiva are un consum cu pana la 50% mai mic decat cel al unui motor pe benzina si diesel. …

- Ieri, 24 iunie 2019, in jurul orei 19.50, o femeie de 30 de ani, din municipiul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107C, pe raza localitații Vințu de Jos, a pierdut controlul asupra acestuia și a intrat in coliziune cu un cap de pod situat pe partea dreapta a sensului sau de mers, dupa care…

- Un barbat in varsta de 26 ani, din localitatea Bargauani, a fost retinut de politisti si urmeaza sa fie prezentat vineri procurorilor pentru luarea unei masuri preventive dupa ce a furat un autoturism si...

- Elevii de liceu se pot inscrie, pana luni, 10 iunie 2019, la una dintre cele noua scoli de vara: „Vreau sa fiu student la Litere! – Scoala de vara pentru elevi – LiteratIS", (Facultatea de Litere) – 7-21 iulie 2019 „Vacanta juridica DREPT in Iasi – Drept in Iasi!" (Facultatea de Drept) – 30 iunie-14…

- De Ziua Invațatorului, elevii nu vor avea cursuri, miercuri, 5 iunie. Conform calendarului pentru anul școlar 2018-2019, 5 iunie este o zi speciala care „va fi marcata prin manifestari specifice”. Elevii și profesorii vor merge la școala, de Ziua Invațatorului, insa nu vor face ore, in mod obișnuit,…

- Vine vacanta! Cand termina cursurile elevii de liceu si gimnaziu. Anul școlar 2018-2019 este pe terminate iar alevii sunt deja cu gandul la vacanta de vara. In funcție de clasele in care se afla, ei vor intra in vacanta diferit. Elevii din clasele primare și cei din clasele gimmnaziale (V, VI, VII)…

- Fosta prezentatoare de televiziune Adelina Pestritu (32 de ani) a facut dezvaluiri despre nunta din iulie cu omul de afaceri Virgil Steblea, alaturi de care are o fetita, Zenaida Maria, in varsta de un an.