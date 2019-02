Stiri pe aceeasi tema

- Lumea il știe pe Kamara din formația "Alb Negru", dar și ca fotbalist al echipei naționale de fotbal a artiștilor. Campion mondial in Rusia anul trecut, artistul de 42 de ani a renunțat pentru moment la fotbal și la cariera musicala. A decis sa semneze un contract cu Pro TV pentru a participa la emisiunea…

- Cateva sute de familii beneficiaza de ajutor de la primaria Sectorului 2, ne spune D.C. Popescu. Iar banii aceștia se dau pe o perioada de opt ani: ”Pot sa ințeleg o urgența, 1, 2, 3 ani, dar daca mergem catre opt ani aia nu mai e urgența! Vorbim despre o plata electorala. Oamenii trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in legatura cu Pilonul II de pensii, ca nu ar fi bine ca banii sa nu fie retrasi si cheltuiti, pentru ca exista riscul ca cei in cauza sa ramana fara protectie sociala, o solutie fiind transferul catre Pilonul I sau Pilonul III. "Dupa cum stiti, este in cadrul…

- Bianca Rus si sotul ei, Antonio, au ajuns sa povesteasca toate evenimentele neplacute din relatia lor. Dupa un an de iubire, Bianca Rus si Antonio au ajuns la cutite. Ei au avut o nunta grandioasa in luna octombrie si se parea ca relatia lor va fi una perfecta! ”Este barbatul vietii mele, nu m-as vedea…

- Calin Popescu Tariceanu a avut miercuri o intalnire cu Guy Verhofstadt, liderul ALDE european. Presedintele ALDE Romania a sustinut ca a reusit sa-l convinga pe Verhofstadt ca in Romania nu exista probeme in privinta statului de drept."Se fac 30 de ani de cand ne cunostem si militam impreuna…

- In zilele de 16-17 noiembrie a.c, a avut loc la Sibiu Conferinta Nationala anuala a comunitaților locale ce compun Platforma Civica IMPREUNA, platforma civica apolitica, aparatoare a valorilor creștine consacrate juridic, constituita in 7 iulie 2017 și lansata oficial in 15 septembrie 2017, la București.…

- Gigi Becali a spus la Digi Sport ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar putea inchide gura tuturor daca ar decide ca gazonul sa fie schimbat imediat. Gigi Becali rade de Dinamo! Gluma care face furori in lumea fotbalului: este tare de tot! "Jucam la Pitesti. Eu nu cer favoruri Gabrielei…