Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019-2020 sa fie luni, 9 septembrie. Decizia a fost luata ca urmare a discutiilor purtate intre reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale si partenerii sai de dialog social. Structura…

- Targuiala pe inceperea anului scolar 2019-2020 cu o saptamana mai in sus ori mai in jos minimalizeaza o discutie necesara privind structura procesului educational institutionalizat in ansamblu. De asemenea, prin specularea contextului ca si cum ar fi aparut un antagonism intre interesul educatiei si…

- O mașina școala a fost implicata intr-un accident bizar, joi seara, in Iași. Autoturismul a sarit peste un gard și s-a oprit in zidul unei cladiri. Mașina a ajuns in zidul cladirii dupa ce persoana aflata la volan a ieșit de pe strada Octav Botez, accidentul petrecandu-se in apropiere de Spitalul de…

- Cu GPL mergi in vacanta cu un pret redus cu pana la 50%! Statistici GPL in Romania Cine are o masina pe GPL nu are mari probleme cand vine timpul concediului pentru ca masina respectiva are un consum cu pana la 50% mai mic decat cel al unui motor pe benzina si diesel. …

- Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat la alegerile prezidențiale al Partidului Puterii Umaniste. Formațiunea politica și-a ales, sambata, și noua conducere in cadrul unui congres. Cei peste 700 de delegați prezenți la congres au desemnat-o in unanimitate de voturi pe Ramona Ioana Bruynseels…

- Gata scoala! Elevii de clasa a opta intra in vacanța, inainte de Evaluare. Pentru elevii de clasa a VIII-a, azi este ultima zi de scoala din gimnaziu! Ei au primit o vacanta de o saptamana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, inainte de a intra in examenul de Evaluare Nationala.…

- De Ziua Invațatorului, elevii nu vor avea cursuri, miercuri, 5 iunie. Conform calendarului pentru anul școlar 2018-2019, 5 iunie este o zi speciala care „va fi marcata prin manifestari specifice”. Elevii și profesorii vor merge la școala, de Ziua Invațatorului, insa nu vor face ore, in mod obișnuit,…

- AOA Arges organizeza “Driving Skills for Life”, curs de conducere defensiva. Pilotul Bogdan Marisca va arata manevre de folosit in situatii deosebite. In perioada 8 – 9 iunie 2019, alaturi de Ford Romania si Tiriac Auto, Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges va invita la evenimentul “€Driving Skills…