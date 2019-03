Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a explicat pentru WTA Insider cum o ajuta faptul ca are fani atat din Canada cat si din Romania si a vorbit despre relatia ei cu Simona Halep

- Inspectoratul General de Politie a anuntat ca s-a autosesizat in cazul informatiilor facute de șeful misiunii de observare a alegerilor din cadrul „Promo-LEX”, Pavel Postica, in cadrul unei conferințe de presa, precum ca observatorii Promo-LEX sunt intimidati de oamenii legii in procesul de monitorizare…

- A ajuns in finala și se mandrește ca, de acum, pentru ea chef Maria Burlacu s-a transformat in chef Maria, finalista la "Chefi la Cuțite". Bucatar chef in București, Maria a avut o mare dorința atunci cand s-a inscris in sezonul 6.

- Marina Voica este una dintre cele mai iubite artiste. A fost admirata intotdeauna pentru frumusețea și eleganța ei, insa puțini sunt cei care știu cum este de fapt interpreta. Aceasta recunoaste ca in viata de zi cu zi este foarte retrasa. "Eu cred ca secretul este pe fata. Cred ca e secretul pe care…

- Cele mai mari salarii nete au fost cele din IT- 6.835 lei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.589 lei). Practic, pentru a-și cumpara un telefon mobil de 1000 de lei, un IT-ist ar avea nevoie de 24 de ore muncite, in vreme ce un angajat din industria turismului ar avea nevoie de peste…

- Mare surpriza pentru polițiștii locali la un club din Timișoara! Oamenii legii aveau dispoziție de suspendare a activitații unuia dintre cele mai vechi cluburi din oraș, timp de o luna, dar au fost nevoiți sa mai rupa și o amenda de 3.000 de lei, pentru ca au gasit ușile localului larg deschise.

- Intrunit in sedinta extraordinara, Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a aprobat, marti, 11 decembrie, un nou Plan de masuri pentru combaterea pestei porcine africane din focarele confirmate la mistret in Fondul de Vanatoare 30 Carastelec, comuna Maieriste (doua cazuri) si in…