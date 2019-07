VIDEO Intervenție spectaculoasă pentru ridicarea unui TIR răsturnat Un TIR incarcat cu frigidere s-a rasturnat in aceasta dimineața pe o bretea a autostrazii A1 in județul Sibiu. In urma accidentului traficul rutier a fost blocat doar pentru tiruri, dar autoturismele au putut trece. Nu se conosc cauzele producerii accidentului, dar polițiștii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. Din fericire șoferul TIR-ului nu a fost ranit. Dupa mai bine de 10 ore, dupa ce incarcatura camionului a fost transferata intr-un alt camion, TIR-ul rasturnat a fost ridicat de autoritați. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

