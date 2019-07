Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Mediafax, barbatul de 50 de ani din Vatra Dornei și-a pierdut cunoștința dupa ce s-a opus incatușarii, iar jandarmii au folosit materialele din dotare. Barbatul a ajuns in coma profunda la spital. Medicii suspecteaza ca barbatul a suferit un infarct și au cerut sa fie transferat…

- In cursul dimineții zilei de astazi, 5 iulie 2019, SVSU Sebeș a fost nevoita sa intervina pe terenul viran din apropierea strazii Luncii, dupa ce persoane iresponsabile au dat foc gunoaielor aruncate in zona și un fum negru inecacios s-a raspandit catre centrul municipiului Sebeș. Echipajul SVSU a…

- O „paruiala” intre o femeie și fiica acesteia a izbucnit, ieri, intr-un bloc din Alba Iulia. Scandalul s-a incins atat de tare incat nici macar concubinul mamei, prezent la disputa, nu a avut curaj sa le desparta și a chemat in ajutor jandarmii. ”Concubinul unei doamne a solicitat intervenția forțelor…

- Cadrele medicale au fost solicitate in aceasta dupa amiaza sa intervina in municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava doi barbati au fost loviti de trasnet, in zona cimitirului din cartierul Rosu, municipiul Vatra Dornei"Cei doi sunt in stare de semiconstienta. Li s a acordat primul…

- Parchetul Militar s-a autosesizat in legatura c-o interventie a jandarmilor Foto: Arhiva/ Jandarmeria româna Parchetul Militar de pe lânga Tribunalul Bucuresti s-a autosesizat în legatura cu interventia jandarmilor asupra persoanelor care au protestat împotriva PSD la…

- Jandarmii clujeni au intervenit blocand accesul in curtea Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, unde premierul Viorica Dancila a intrat pe o ușa laterala, iar peste 100 de protestatari au fugit in direcția intrarii respective.Premierul Viorica Dancila a ajuns la Institutul de Oncologie…

- ARAD. Un baiat și doua fete au ajuns in mainile jandarmilor aradeni dupa ce s-au hotarat sa fure o bicicleta. S-a intamplat in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 01,15. Bicicleta fusese lasata – neasigurata – de proprietar in fața unui magazin de pe Calea Iuliu Maniu, barbatul intrand inauntru…