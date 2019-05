Stiri pe aceeasi tema

- Desfașurare de forțe la Blaj, in contextul vizitei Papei Francisc in Romania. Sute de agenți ai serviciilor de informații, polițiști, jandarmi și reprezentanți ale altor structuri ale statului, au realizat o repetiție generala a momentului vizitei, sub comanda SPP. Organizatorii vizitei de stat a Papei…

- Punctul culminant al vizitei Papei Francisc in Romania se va petrece la Blaj și va consta in beatificarea celor sapte episcopi greco-catolici martiri. Evenimentul va avea loc pe Campia Libertatii, la finalul unui proces canonic derulat pe durata a 20 de ani. Papa Francisc va fi al doilea suveran pontif…

- PS Florentin a mentionat ca din partea eparhiei sale s-au înscris pe liste, pentru a fi prezente la vizita Papei, peste 6.200 de persoane. „Ne bucuram ca în acest an, la celebrarea liturgica din 2 iunie, pe Câmpia Libertatii, Pontiful Roman Papa Francisc va ridica la…

- Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, prin Curia Arhiepiscopiei Majore a lansat duminica, 21 aprilie, (Duminica Floriilor), site-ul oficial al vizitei Sfantului Parinte Papa Francisc la Blaj, din data de 2 iunie 2019. Vezi și PROGRAMUL OFICIAL al vizitei Papei Francisc in Romania. Cat va sta…

- Celebrarea Sfintei Liturghii, rostirea rugaciunii ”Regina Cerului”, dar și o intalnire cu comunitatea roma fac parte din programul Papei Francisc din Blaj. Din program face parte și beatificarea celor 7 episcopi greco-catolici martiri pe Campia Libertații la Blaj, scrie Mediafax.Programul…

- In 11 ianuarie 2019, a fost anunțata vizita Papei Francisc in Romania, la București, Iași, Șumuleu Ciuc și Blaj. Trei zile mai tarziu, Anca Berlogea-Boariu a pus un pariu ca timp de 140 de zile va prezenta pe pagina de facebook cate o poveste din Blaj, in cate un video de un minut. Alaturi de […] Citește…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…

- Programul vizitei Sanctitații Sale Papa Francisc in Romania a fost facut public de Administrația Prezidențiala. Sfantul Parinte se va afla la la Blaj in data de 2 iunie, duminica. Acesta va sosi pe Campia Libertații in jurul orei 10,30 și va oficia Divina Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi martiri…