Deși se autoproclama o organizație mai degraba ”discreta” decat secreta, Masoneria are rare momente in care desfașoara evenimente publice. Dezvelirea bustului lui Alexandru Vaida-Voevod, amplasat in Parcul Unirii din Alba Iulia, este un asemenea moment. Prezenți la omagierea omului politic, membru al Masoneriei, de activitatea și eforturile caruia au depins, intr-o oarecare masura recunoașterea internaționala […]