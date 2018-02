Stiri pe aceeasi tema

- Preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania, analizata in Consiliul Concurenței Consiliul Concurentei din Romania (CCR) analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania (BT) Cluj preia Bancpost, ERB Retail Services si ERB Leasing. BT este principala societate a grupului financiar cu același…

- Un italian a fost pacalit de o romanca cu 780 de mii de euro! Femeia i-a vandut casa barbatului cu 33 de ani mai batran decat ea, dar și bijuteriile raposatei lui soții! Cea mai celebra blonda din localitatea Scoarța, județul Gorj, este acuzata de fostul sau iubit de origine italiana ca, dupa ce i-a…

- Bancnotele emise in anul 1999, cu ocazia eclipsei care a avut loc atunci, au ajuns astazi la mare cautare. Eclipsa totala de soare care a avut loc pe 11 august 1999 a un fenomen extrem de mediatizat in Romania. Banca Nationala a Romaniei a emis atunci o bancnota speciala, cea de 2000 de lei. la acea…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, care intentionau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Materialul video, la finalul articolului! „Acest Van Basten din Alba Iulia pare a-și fi incheiat prematur cariera, așa cum s-a intamplat și cu originalul din atacul lui AC Milan. Cornel Timar tocmai și-a serbat cea de-a 29-a aniversare. La 20 de ani el era incorporat in cea mai buna echipa din Romania,…

- La invitatia Despartamantului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebes, in cadrul ciclului de conferinte ,,Si Sebesul a facut Unirea!”, istoricul Ioan Bolovan, prorector al Universitatii ,,Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, a conferentiat, joi, 25 ianuarie 2018, la Sebes, despre dimensiunea mioritica a Marii Uniri. In…

- In ultimii ani, rata natalitatii din Romania a scazut la cote alarmante. Cauzele sunt multiple, de la infertilitatea la teama femeilor de a face un copil. In primii 21 de ani de dupa revoluție,...

- Drama pentru o familie de romani din Italia. Fetița lor, Melissa Maria, a murit dupa ce a fost alaptata, iar cei doi parinți nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a avut loc in Italia, la Ponte San Nicolo, Padova. Mihai Andrei Popa, tatal fetiței, a povestit, sfașiat de durere, ca s-a trezit in dimineața…

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce Simona Halep si-a petrecut vacanta alaturi de Radu Barbu in Italia, iar toata presa internationala a speculat faptul ca numarul 1 WTA are iubit, a venit randul altei jucatoare de tenis din Romania sa se afiseze alaturi de un barbat.

- Si nu putem vorbi de o decadere de gusturi, ba din contra! De data aceasta tanara a ales sa viziteze o alta zona de vis, Thailanda. Andreea are cu siguranta o viata intr adevar reusita! E frumoasa, implinita si nu uita sa cunoasca toate locurile frumlase ale planetei, macar o data la doua trei saptamani…

- E un articol mai lung, s-ar putea sa-ti fie leniuca. Eh. Stiu cum e… Fa totusi un efort… Mi-a scris un prieten fix inainte de anul nou. Stii, perioada aia in care suntem mai buni… Sa-mi spuna de un om care avea nevoie de un pic de ajutor. O sa fiu sincer si o sa-ti recunosc ca la inceput ma gandeam…

- Ramona Dinescu si Liliana Craciun traiesc o poveste de dragoste, dar si de curaj si asumare intr-o lume moderna, dar, de multe ori, cu idei, conceptii invechite de mii de ani. Romancele locuiesc in Italia, care a devenit tara in care ele pot sa isi uneasca destinele dupa 15 ani de relatie.

- Cristian Ploscaru, coleg cu Bogdan Maleon la Facultatea de Istorie, crede ca barbatul ar fi plecat de acasa inainte de a o gasi pe soția sa, spanzurata in mansarda. Un alt profesor de la Facultatea de Istorie, Liviu Pilat, care i-a gasit pe soții Maleon decedați in casa, in prima zi de Craciun,…

- Desi pe parcursul emisiuniii a afisat imaginea unei femei care este devotata iubitului Bogdan Ionut Ginceanu, lucrurile s-au cu totul diferit in viata de zi cu zi. Andreea Alb se iubeste cu Bogdan, fostul fotbalist al formatiei FC Botosani, de aproape doi ani, este escorta de lux in strainatate si…

- In lumina reflectoarelor s-au aflat mereu Hagi, Lacatus, Mutu, Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan, Ilie Balaci... Cei care aveau puterea de a decide un meci. Cei care primeau intre linii si marcau un gol ce avea sa bucure milioane de romani. Lor li se putea reprosa o ratare, dar nu la fel de tare…

- Ionel si Mihaela Danciulescu au “rupt” actele de divort, dupa ce directorul sportiv al lui Dinamo si-a impacat sotia prin ”concedierea” presupusei amante de la ziarul “Ring”, care ii apartine lui Ionut Negoita. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile. (VEZI…

- Roxana Dobre a revenit acasa, duminica, dupa mai multe zile petrecute departe de Florin Salam si fiicele lor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ca reintoarcerea brunetei in domiciliul conjugal a fost una cu scandal, tanara declarandu-le razboi direct fiicei manelistului si ginerelui acestuia.…

- Durere fara margini în familia unei tinere de 33 de ani, care a murit pe un pat de spital din Italia. A lasat în urma doi copii de 9 luni și 3 ani și un soț devastat de durere. Pe pagina de Facebook, oamenii s-au mobilizat și au lansat un apel pentru a reuși sa strânga bani pentru…

- Soc pentru Generatia de Aur a fotbalului romanesc. Inca unul dintre jucatorii importanti este aproape de divort. A fost parasit de sotie, care ar fi plecat de acasa. Ionel Ganea traverseaza o perioada neagra pe plan personal! Dana, sotia sa, a parasit domiciliul conjugal, conform unor surse apropiate…

- Placinte, vin fiert, obiecte de artizanat, mestesugarit, spatii pentru distractia copiilor si diverse accesorii pentru sarbatorile de iarna. Toate pot fi gasite la Târgul de Craciun din strada 31 August a capitalei, inaugurat aseara, 15 decembrie si care poarta genericul: „Acasa…

- Toate clopotele bisericilor și manastirilor din Romania au batut astazi in amintirea Regelui Mihai I. Sicriul lui a fost adus la Castelul Peleș, reședința de vara a monarhilor romani, la ora 14. Membrii familiei regale au luat parte la o slujba de pomenire.

- Armonie in familia afaceristului argesean Valetin Visoiu! Sotia omului de afaceri este sustinuta in tot ceea ce face de catre fiul vitreg, Robert, la fel cum si ea il sustine permanent pe Robert. Tanara are o relatie speciala cu fiul ei vitreg, Robert Visoiu, cu care posteaza deseori poze pe retelele…

- Silvia Launeanu s-a intors in America, acolo unde este stabilita de mai mulți ani, și va petrece sarbatorile de iarna departe de meleagruile natale. Cantareata Silvia Launeanu traieste o poveste de dragoste cu Sorin Botezatu, un roman nascut la Turnu Magurele si stabilit de multi ani la New York, cu…

- Miercuri, 6 decembrie, s-a deschis Norberto Fashion, cel mai nou magazin cu imbracaminte casual și eleganta pentru barbați, din Pitești. Norberto Fashion se afla in incinta Complexului Auchan Bradu – Galeriile Auchan și vine cu un nou concept privind vestimentația masculina. Aici gasiți produse de calitate,…

- Fanii lui PAOK Salonic pot veni din nou la meciurile echipei antrenate de Razvan Lucescu, incepand cu data de 10 decembrie. "Vulturii" au avut terenul suspendat timp de sapte etape, ca urmare a incidentelor petrecute la finala Cupei din stagiunea precedenta. Fanaticii suporteri ai lui PAOK se vor…

- Senatorul PSD Doina Federovici a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca ultima decizie a Guvernului Tudose de a completa Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și barbați reprezinta un pas inainte in ceea ce privește eliminarea formelor de discriminare…

- GRAV… Lovitura de teatru in procesul de la Freiburg! Fratele si parintii femeii ucise la Endingen de catre huseanul Catalin Ciolpan au cerut ieri, in mod oficial, judecatoarei, sa o cheme in instanta pe sotia inculpatului, in prezent aflata in Romania. Rudele Carolinei G. sustin ca exista indicii potrivit…

- Potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populatiei la tehnologia informatiilor si comunicatiilor in gospodarii, in functie de mediul de rezidenta s-au inregistrat diferente in ceea ce priveste dotarea gospodariilor cu calculator. Astfel, daca dintre gospodariile din mediul urban 75,9%…

- Blerim Dzemaili, fotbalistul lui Montreal Impact, a inaintat actele de divorț și pentru custodia fiului pe care il are cu Erjona Sulejmani, dupa ce modelul albanez a dezvaluit mai multe picanterii despre viața lor de cuplu la un celebru reality show din Italia. O emisiune TV a dezlanțuit un adevarat…

- Doi barbati sunt cautati de politisti, dupa ce au ucis sofer, iar pe sotia acestuia au ranit-o. Cei doi fusesera luati la „autostop” din orasul Slobozia, iar dupa ce i-au atacat cu cutitul pe cei doi soti au reusit sa fuga, pentru gasirea acestora fiind mobilizate numeroase forte de ordine Potrivit…

- O ALTA CRIMA ȘOCHEAZA la ROMANIA: Un barbat a fost UCIS de doi tineri luati la ocazie. Sotia victimei in stare GRAVA / VIDEO Doi barbati sunt cautati de politisti, dupa ce au ucis sofer, iar pe sotia acestuia au ranit-o. Cei doi fusesera luati la „autostop” din orasul Slobozia, iar dupa ce i-au atacat…

- Grigore Arsene, presedintele Asociatiei Editorilor din Romania (AER), a declarat, sambata, pentru News.ro, ca „fiecare editor face ce vrea, atat timp cat face la el acasa”, in contextul in care editura RAO a publicat cartile lui Dan Voiculescu si Adrian Nastase, politicieni trecuti prin puscarie pentru…

- E cunoscut faptul ca Simona Halep are o relatie speciala cu Ion Tiriac, dar aflam ca omul de afaceri este mai mult decat un sfatuitor pentru liderul mondial! Tiriac este un idol pentru Halep, sportiva fiind data de gol de o fotografie pe care si-a facut-o in propria locuinta din Bucuresti. …

- Un celebru brand american vrea sa „supuna” piața locala. De-abia intrat pe piața din Romania, gigantul american muta la foc automat. In luna octombrie, compania a facut o prima mișcare de proporții și va mai face una in zilele urmatoare.Și NU se va opri aici! Celebrul brand american va...…

- Imbracata dupa ultima moda, postari pline de stil dand dovada de mult bun gust, in rochite si pantofi de la cei mai mari designeri ai lumii si locatii spectaculoase. Asa arata viata ei! E greu sa tii pasul cu Andreea Visoiu... aproape imposibil! Odata cu venirea toamnei, tanara a ales sa bifeze si locatiile…

- Pe Gheorghe Marmureanu il cunoaste toata lumea, dar putini stiu cum arata sotia expertului in cutremure. CANCAN.ro, site-ul nr, 1 din Romania , l-a intalnit pe fostul director al Institutului de Fizica a Pamantului, la un targ de produse traditionale, alaturi de femeia care ii sta alaturi de mai bine…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Barbatul a reușit sa faca rost de dovada ca a muncit intr-o fabrica de tutun prin anii 50. El a cerut recalcularea pensiei și a primit bani in plus. Barbatul a fost nevoit sa restituie banii pe motiv ca a depus contestație prea tarziu. La cei 76 de ani și peste 36 de ani munciți in condiții…

- Alexandru Arșinel a chemat de urgența salvarea acasa, dupa ce i s-a facut rau. Deși medicii i-au recomandat sa se interneze in spital, acesta a refuzat. Actorul a avut probleme cu tensiunea și a chemat ambulanța acasa, insa nu a vrut sa mearga la spital. Soția actorului are probleme grave de sanatate…

- Peste 200 de agenții și tour-operatori vor fi prezenți la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care va avea loc intre 16 și 19 noiembrie 2017 la Romexpo. Gradul de internaționalizare al târgului este de 15%, 13 țari promovându-și zonele și…

- Povestea lor de iubire parea desprinsa din filme, insa la cateva luni dupa ce si-au cunoscut fetita si s-au stabilit in Romania, relatia lor a inceput sa scartaie. Si daca Matei Stratan tace in mediul online, Madalina Ghenea, nu. Gesturile ei vorbesc mai mult despre cum este, de fapt, atmosfera intre…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat un cetațean roman care avea emis pe numele lui de catre autoritațile din Italia un mandat european de arestare pentru aderarea la o grupare de criminalitate organizata, informeaza ITPF Sighetu Marmației. ''Ieri, 10 noiembrie, în jurul orei…

- Un roman a evadat dintr-o inchisoare din Italia chiar in timpul orei de plimbare, iar cand a fost prins le-a spus polițiștilor ca pleca sa iși vada copiii și soția in țara natala. Romanul, in varsta de 18 ani, fugise din inchisoarea din Salerno in timpul pauzei de plimbare, dar a stat doar cateva ore…

- Povestea tulburatoare a voleibalistului Bogdan Olteanu. Lily, soția lui, a pierdut doua perechi de gemeni. Au trecut peste dubla tragedie și au acum doi copii mici, pe țancul Keoki și pe micuța Nokealani! Interviul cu Bogdan Olteanu (36 de ani, tragator secund), capitanul nationalei de volei in aproape…