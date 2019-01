Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul Tavi Clonda a dezvaluit ca el și soția sa, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, au avut discuții in privința numelui pentru cel de-al doilea copil al lor, care urmeaza sa vina pe lume curand. Tavi Clonda și Gabriela Cristea urmeaza sa devina parinți pentru a doua oara peste puțin…

- Razvan Lucescu a vorbit despre sacrificiile și compromisurile pe care le-a facut in viața personala. Unul dintre acestea este acela de a sta departe de familia sa. "Sunt 11 luni plecat de acasa, iar cand am vacanța vreau sa ma simt bine in casa mea la București. Soția nu sta cu mine, avem…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dan Badea si sotia sa, Madalina, vor deveni parinti! Nevasta actorului este insarcinata in sase luni, iar paparazzii Spynews.ro au primele imagini cu viitoarea mamica in rolul de graviduta.

- Andra arunca bomba la sfarșit de saptamana! Indragita cantareața a confirmat zvonurile din ultima vreme, conform carora și-ar dori un al treilea copil. Impreuna cu soțul ei, omul de televiziune Catalin Maruța, Andra ii are pe David și pe Eva. Cei doi au insa in plan, pe viitor, sa le faca celor mici…

- In urma cu cateva zile, v-am relatat, in premiera, despre o situație fara precedent in lumea buna a Romaniei (DETALII AICI). Acum, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, amanunte de ultima ora din noua telenovela, care pare ca se indreapta spre un final dramatic. (Cum caștigi…

- Deputatul PNL Gigel Știrbu este ferm convins ca actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, este ca și demis. Penelistul știe și cine va asigura, cel puțin intermiatul, la Ministerul Justiției.

- Bucurie mare pentru fanii frumoasei moderatoare de la Antena Stars, Gabriela Cristea! Vedeta implinește astazi 44 de ani, iar ziua este cu atat mai frumoasa cu cat www.spynews.ro a povestit, in exclusivitate, faptul ca este insarcinata.