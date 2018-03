Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas doar o zi și jumatate pana la amicalul cu Suedia de marți, dar starea gazonului de pe noul "Ion Oblemenco" provoaca in continuare dureri de cap primei reprezentative. Marea temere a organizatorilor a devenit realitate: la Craiova a plouat azi-noapte, umiditatea fiind cea care afecteaza…

- De foarte mult timp se discuta despre oligarhii Rusiei, elita fara de care președintele Vladimir Putin nu ar avea nici pe departe la fel de multa putere pe cat are acum. Oamenii de afaceri care susțin regimul controleaza mari companii din Rusia și din strainatate, asigurand un control evident. O informație…

- Sub egida „Viata este ca mersul pe bicicleta: Trebuie sa pedalezi daca vrei sa iti tii echilibrul!”, la finele acestei saptamani Valcea va gazdui startul unei noi editii a concursului de ciclism montan Cozia Rider. Plecarea va fi din statiunea Calimanesti, iar punctul de sosire - Cabana Cozia de pe…

- Hidroelectrica produce astazi, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica. In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul…

- CSM Bucuresti, Dunarea Braila si CSM Roman sunt cele trei echipe calificate in turneul Final 4 al Cupei Romaniei la handbal feminin pana la aceasta ora. Surprinzator, campioana Romaniei este echipa care a avut cele mai multe probleme in ”sferturi”, fiind serios pusa la incercare de HC Zalau.…

- ”Unde se vad banii aștia?” ”Vorbim de sanatate, despre criza imunoglobulinei, care nu rezida din subfinanțarea sistemului, ci din prostul management. Avem 9 miliarde de euro alocari bugetare pentru sanatate, fața de anul trecut e o creștere de 12,5%. In ultimii 20 de ani, am bagat 150 de miliarde…

- Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai iubite artiste din Romania. O femeie frumoasa, mereu vesela, dar care ascundea o mare durere in suflet. Viata ei a fost una destul de controversata, cu multe cumpene si povesti demne de un scenariu de film.

- Suntem din nou in presa internationala. De aceasta data, judetul Valcea ne aduce in presigioasa publicatie „The Washington Post". Jurnalistii americani s-au declarat impresionati de frumusetea si autenticitatea locurilor, dar si de ospitalitatea cu care au fost primiti in judet.

- Femeile din Romania se bucura de o deschidere larga catre functiile de conducere, conform unui raport privind egalitatea de gen publicat de Comisia Europeana in 2017. Raportul arata ca 41% dintre functiile de conducere in Romania sunt ocupate de femei,...

- Pentru prima data, intr-un spital public din Romania a fost realizata o operatie de protezare valvulara aortica prin mini-toracotomie dreapta. Este o procedura, prin care este operata inima printr-o deschidere de numai cinci centimetri in partea dreapta a toracelui, explica miercuri, conferențiar doctor…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- George Copos are de ce sa fie mandru! Cunoscuta ca o femeie puternica, greu de impresionat,sotia celebrului afacerist este o doamna cu inima de aur. Cristiana a sarit in ajuturul unuia dintre cei mai cunoscuti cantareti din Romania.

- Regina Maxima și Regele Willem-Alexander al Olandei au plecat alaturi de cele trei fete ale lor in vacanța anuala din Lech, Austria. De acolo ne-au bucurat și pe noi cu o ședința foto atipica, realizata chiar in varful munților, unde panorama era spectaculoasa. Tabloul de familie perfect. Simpatici…

- „Harta aurului“ din Carpati nu se opreste doar la Muntii Apuseni ori la comorile dacilor si minele romane. Exista o serie de alte locuri, mai mult sau mai putin cunoscute, asupra carora s-a asternut tacerea. In aceasta situatie sunt cele din judetul Valcea, de pe raul Lotru, sus la obarsia lui, „acolo…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- In urma cu ceva ani, Mircea Radu colinda Romania in lung si lat cu o caravana care avea sa ramana in istoria televiziunii - "Din dragoste". In primavara aceasta, indragitul prezentator revine la Antena 1 cu un show de senzatie - "Ie, Romanie"

- Patru oameni au fost raniți, luni dimineața, intr-un accident produs pe Valea Oltului. Incidentul a avut loc dupa ce șoferul unei mașini a adormit la volan, a patruns pe contrasens și a lovit violent un alt autoturism care circula regulamentar. Accidentul s-a produs, in aceasta dimineața, pe Valea Oltului,…

- Tuning pentru motociclete, o noua pasiune de lux a romanilor. Un atelier din București personalizeaza motociclete care ajung și la 100.000 de euro. Nebunii dupa motoare ar da oricat ca sa devina regii șoselelor, pe doua roți. Inima iți bate cu putere, ochii nu mai știu pe ce sa se concentreze, culorile…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi au depistat o drona artizanala, cu ajutorul careia au fost trecute peste frontiera 12.500 tigarete de provenienta moldoveneasca, ambalate intr-un colet de mici dimensiuni. Aseara, in jurul orei 20.00, politistii de frontiera din…

- Ca ne place sau nu sa recunoaștem, Romania s-a impotmolit. Relațiile sociale s-au dizolvat. Nu ne mai gasim locul. Uratul Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Marea impotmolire apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jurnalista canadiana Caroline Anderson a fost impresionata de frumusețea Salinei Turda! Aceasta a venit la Cluj pentru meciul de Fed Cup dintre Romania si Canada care se va disputa in Sala Polivalenta in acest weekend. Caroline este editor

- Miercuri, la Strasbourg, pe agenda plenului Parlamentului European, este inscrisa dezbaterea pe problema atat de sensibila ce priveste existenta unor posibile atacuri grave si persistente la adresa Statului de drept din Romania, pornindu-se de la pachetul legilor justitiei aprobate deja de Parlamentul…

- Andreea Patrașcu a disparut in 2013 din lumina reflectoarelor, odata cu terminarea emisiunii „Casa Ibacka”, show pe care l-a prezentat alaturi de soțul ei, Cabral. Iar cei care nu au mai vazut-o de atunci vor avea, cel mai probabil, o mare surpriza! Povestea de dragoste dintre Andreea și Cabral pare…

- Stela Popescu a aparut la mijlocul lunii octombrie 2017, la emisiunea "Guess my age" de la Antena 1, unde concurentii trebuie sa ghiceasca varsta celui ascuns dupa un panou, informeaza Romania TV. Spre surprinderea tuturor, una dintre participante era chiar marea actrita. Dupa ce a fost "deconspirata",…

- Mai multe sinucideri ce au avut loc anul trecut in Romania au fost puse initial in seama jocului Balena albastra care era foarte raspandit pe internet. Dupa mai multe luni de cercetari, procurorii DIICOT au decis clasarea dosarelor dupa ce au stabilit ca sinuciderile nu au avut nicio legatura cu jocul…

- Marian Preda a precizat ca ii felicita pe Mircea Dumitru (rector Universitatea București) și Ioan Aurel Pop (rector Universitatea Babes Bolyai din Cluj) pentru pozițiile adoptate. „Ii felicit pe prietenii mei Mircea Dumitru și Ioan Aurel Pop, rectorii UB și UBB, pentru pozițiile publice exprimate…

- A fost facuta publica ultima inregistrare TV realizata de legendara actrița Stela Popescu. Marea doamna a teatrului de revista din Romania, Stela Popescu, a incetat din viața in data de 23 noiembrie 2017 , la varsta de 81 de ani. Cu doar cateva zile inainte sa se stinga din viața, Stela Popescu, a carei…

- Sofia Vicoveanca este o doamna eleganta, pasnica si diplomata. Artista de muzica folclorica are mare grija sa nu deranjeze oamenii din jurul ei, dar dragostea ei pentru animale i-a creat neplaceri in urma cu cateva zile. Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Vocea calda,…

- Una dintre cele mai puternice companii energetice din lume, cu afaceri de peste 250 de miliarde de dolari si peste 1,5 milioane de salariati, se extinde in Romania. O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanta si servicii, si-a deschis o sucursala la Bucuresti. Miza afacerii ar fi exploatarile…

- De la inginerie, la bucatarie e doar un pas - o dovedeste o tanara, absolventa a Universitatii Politehnica Timisoara. Alexandra Lazea a lasat deoparte sansa unei cariere intr-o multinationala, de exemplu, si a ales sa deschida un bistro in care se gatesc doar omlete. Este primul restaurant cu acest…

- Stere Halep a dezvaluit marea suparare a Simonei: ”Era și ea dezamagita”. Ce a spus despre starea de sanatate a fiicei sale. „Eu i-am spus Simonei ca 95% dintre romani o iubesc. Cei 5% sunt care mai vorbesc contra ei. Acești oameni care vorbesc urat sunt total straini fața de tenisul din Romania. Nu…

- Macovei il desființeaza pe Iohannis: “Trebuia sa ceara o alta nominalizare pentru premier” Președintele țarii, Klaus Iohannis, nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistența și sa ii ceara lui Liviu Dragnea o alta nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan, nr. 104 WTA, a reusit sa se califice în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o surprinzator pe Kristina Mladenovic (Franta), numarul 11 mondial, cu 6-3,

- Carmen Tanase, Adrian Titieni, Marian Ralea si Adriana Trandafir sunt doar cativa din actorii reuniti in prima drama psihologica filmata in Romania. "Fructul oprit" are marea premiera, astazi, dupa Observator, si aduce o poveste fascinanta in care personajul principal este iubirea.

- Inca de cand au aparut pe piata, dronele au fost privite mereu cu ceva retincenta. Unele voci spuneau ca acestea sunt doar un mofta, ca sunt nefoplositoare, in timp ce alti impatimiti sustineau cu sus si tare importanta acestora. Ele au fost partase la multe scandaluri, mai ales in Romania, unde nu…

- Romsilva a publicat imagini cu o haita de lupi filmata cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei din Parcul Național Piatra Craiului. Romania, cu peste 5.000 de exemplare, este țara din Europa cu una dintre cele mai mari populații de lupi. Romsilva a publicat imagini cu o haita de lupi filmata…

- In acest an, turiștii au descoperit un loc ideal pentru a-și petrece sarbatorile de iarna. Pe partiile din Munții Lotrului mii de turiști și-au petrecut sarbatorile, iar prețurile sunt la jumatate fața de Poiana Brașov, iar pentru amatorii sporturilor de iarna condițiile sunt bune, scrie Business Magazin.…

- "Mireasa și mirele au fost identificați, iar fratele meu le va trimite pe mail fiului lor fotografiile de la nunta. Inima mea este plina de dragoste pentru ce au putut sa faca niște persoane complet straine sa ne ajute. Nu pot sa ma gandesc la o modalitate mai buna de a incepe noul an. Va mulțumim…

- Tradiția portarilor in familia Lung e dusa mai departe. Dupa Silviu Lung senior, Tibi Lung și Silviu Lung junior, Cristina Lung e goal-keeper-ul echipei de handbal SCM Craiova. O intalnire, la Craiova, cu o familie de portari. Cea mai cunoscuta din Romania. Primul apare cu 15 minute inainte de ora fixata…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara, scrie Agerpres.

- Statiunea Baile Govora din judetul Valcea adaposteste multe cladiri de epoca, emblematice nu doar pentru arhitectura localitatii, ci a intregii tari. Unele sunt lasate in paragina, victime ale interesului meschin al proprietarilor, altora li s-a redat stralucirea de altadata. Printre cele din urma se…

- Anul acesta, Romania a platit 1,263 miliarde de euro Uniunii Europene si Bancii Mondiale (BM) din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane. Potrivit Ministerului Finantelor Publice, cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii…

- Traficul rutier va fi monitorizat cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes și s-ar putea spune ca poliția rutiera din Romania intra intr-o noua era, cea a dronelor, conform stirileprotv.ro. Agenții de la circulație ii vor supraveghea pe șoferi in trafic cu aceste…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei…