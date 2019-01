Stiri pe aceeasi tema

- Hoața de haine filmata de doua ori, in timp ce fura dintr-un magazin din Piața Unirii din Timișoara. Furturile au fost descoperite joi, dupa ce una dintre vanzatoare a descoperit zeci de etichete de haine ascunse in captușeala unui taburet dintr-o cabina de proba.

- Femeia are aproximativ 40 de ani și a fost filmata furand inca din 16 noiembrie. Atunci era insoțita de o fetița de aproximativ 10 ani, posibil fiica sa. In imagini poate fi observata intrand in magazin cu copilul. Cele doua se uita la mai multe produse, iar femeia alege mai multe bluze și…

- O femeie a gasit un telefon mobil de ultima generație intr-o parcare și in loc sa il predea la Poliție, l-a luat și a plecat. Aceasta nu a știut ca momentul a fost surprins de camere de supraveghere din zona, iar acum, dupa ce Poliția a fost sesizata de fapta, ea este cautata de oamenii legii.

- Un caz șocant s-a petrecut la Londra, unde o femeie gravida a fost impușcata cu o arbaleta in fața celor cinci copii ai ei. Femeia a incetat din viața la spital, dar medicii au reușit, miraculos, sa-l salveze pe copilul ei nenascut, a informat skynews.co.uk . Devi Unmathallegadoo a fost atacata in casa…

- Imagini cu o pisica salbatica care inoata in Cazanele Dunarii fac senzatie pe Facebook. Filmuletul a fost realizat de un orsovean si este postat de Administratia Parcului Natural Portile de Fier pe pagina oficiala de Facebook.

- Marți dimineața, in jurul orei 06:35, o femeie in varsta de 68 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, la ieșirea din Deva spre Mintia, din directia de mers Deva – Arad, in zona amenajarii rutiere tip „punct de intoarcere”, (situata la km 394+800 metri), a patruns…

- Ancuța Ostapiuc este o femeie de 32 de ani, polițista locala in Fierbinți, Ialomița, care nu iși poate vedea fetița, chiar daca are o hotarare a instanței pentru aceste vizite. Supusa unei presiuni psihologice constante, femeia a plecat din casa soțului și a socrilor de un an și de atunci și-a vazut…

- Imagini socante au fost publicate de presa locala dn Prahova, dupa ce un copil de 2 ani si 5 luni a fost batut cu salbaticie de propria mama. Scenele s-au petrecut chiar in casa familiei, iar camera de supraveghere a fost pusa de sotul femeii.