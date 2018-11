Stiri pe aceeasi tema

- Au ținut prima pagina a tabloidelor din țara cu divorțul lor, insa meseria lor ii ține inca impreuna. Chiar daca au semnat actele de divorț și nu mai exista cale de impacare, Carmen de la Salciua si Culita Sterp merg la evenimente impreuna. Astfel, cei doi artisti vor petrece Craciunul impreuna, fiind…

- Nu mai este nicio surpriza faptul ca celebrii artiști Culița Sterp și Carmen de la Salciua au sute de mii de fani in toata țara și vestea ca s-au desparațit a indurerat pe mulți! Acum, un detaliu șocant iese la iveala și schimba totul!

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp vor fi impreuna de Craciun, mai exact pe 26 decembrie, atunci cand vor canta amandoi in cadrul unui eveniment care are loc in Serbia. Carmen de la Salciua, goala in pat! Cantareata n-a mai rezistat si a dat hainele jos FOTO Anuntul a fost facut pe…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp au divorțat și s-au acuzat reciproc de infidelitate. Barbatul a atacat-o „sub” centura pe fosta sa soție, chiar inainte de desparțirea intens mediatizata. Carmen de la Salciua a avut un concert in Iralnda, inainte sa se desparta de soțul ei. Acolo, cei doi au colaborat…

- Carmen de la Salciua a divorțat acum trei saptamani de Culița Sterp și de cand s-a produs ruptura inevitabila dintre cei doi, barbații roiesc in jurul cantareței și ii fac propuneri care mai de care mai interesante.

- Culița Sterp a rabufnit dupa ce a vazut imaginile cu Carmen de la Salciua și presupusul ei amant. Artistul a marturisit ca toata situația il lasa rece. La scurt timp de la oficializarea divorțului dintre Culița Sterp și Carmen de la Salciua, in presa au aparut imagini cu artista și presupusul ei amant. Cosmin…

- Carmen de la Salciua a ajuns la spital iar starea de sanatate a interpretei nu este deloc una buna. O prietena buna de-ale ei a vorbit la Agentia Vip despre cum se simte acum Carmen de la Salciua.

- Carmen de la Salciua isi vede mai deprte de cariera si are tot timpul cantari, peste tot prin tara. Acum, dupa despartirea de Culita Sterp, cei doi nu mai canta impreuna, insa gasesc alti artisti cu care sa colaboreze.