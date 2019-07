VIDEO Infernul din Grecia, ciclonul care a distrus totul în cale și a ucis doi români O furtuna extrem de puternica a maturat tot dupa ce a lovit peninsula greceasca Halkidiki. De altfel, șase persoane, printre care și doi romani, și-au pierdut viața. Alte aproximativ 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au fost ranite in diferite situații. Pagubele inregistrate sunt de proporții, iar autoritațile urmeaza sa faca o evaluare complexa. Vezi și: FURTUNA in HALKIDIKI. Doi ROMANI, o femeie și un baiat de opt ani, au murit Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

