Un filmuleț inedit cu doi rași aflați, cel mai probabil, in cautarea hranei, au fost filmate intr-o padure din Muntii Apuseni și postate, vineri, pe pagina de facebook Parcul Natural Apuseni. Reprezentantii Parcului Natural Apuseni au postat, pe pagina lor de facebook, doi rași filmați in mijlocul padurii. Filmul dovedeste faptul ca aceasta specie este […]